NYT: Пентагон начал расследование после «утечки информации» о военных планах на Украине

Американские военные заметили «утечку» якобы секретных военных документов о планах США и НАТО по наращиванию украинских вооруженных сил перед «контрнаступлением». Об этом 7 апреля пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома.
По словам собеседников издания, Пентагон начал расследование после того, как документы на этой неделе были опубликованы в Twitter и Telegram. Сотрудники администрации Байдена работали над их удалением, однако успеха они не добились.
Бумаги содержат данные о поставках оружия, численности войск, примерных потерях с обеих сторон и другую информацию. Аналитики, пишет газета, говорят, что «некоторые части документов выглядят подлинными и дадут России ценную информацию», утверждается и то, что их утечка «является большой удачей для Москвы».
«Секретные документы» представляют собой «Статус конфликта по состоянию на 1 марта». Они не содержат конкретных боевых планов, а только информацию о тренировках и снабжении войск — к примеру, уровень расходов на поставляемые США системы HIMARS или данные о подготовке «12 боевых бригад» численностью от 4 до 5 тысяч солдат.
При этом эксперты предупреждают, что опубликованные «российскими источниками» документы могут быть выборочно изменены с целью дезинформации. К примеру, там якобы завышаются американские оценки погибших украинских военных и занижаются российские потери.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ответ на запрос газеты заявила, что ведомство в курсе сообщений об утечке и «департамент изучает этот вопрос».
«Такого рода утечка разведывательных данных, размещенная в социальных сетях и доступная по всему миру, обязательно нанесет ущерб обмену разведданными между Украиной и Соединенными Штатами», — уверены авторы NYT.