NYT: Пентагон начал расследование после «утечки информации» о военных планах на Украине

Американские военные заметили «утечку» якобы секретных военных документов о планах США и НАТО по наращиванию украинских вооруженных сил перед «контрнаступлением». Об этом 7 апреля пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома.



По словам собеседников издания, Пентагон начал расследование после того, как документы на этой неделе были опубликованы в Twitter и Telegram. Сотрудники администрации Байдена работали над их удалением, однако успеха они не добились.



Бумаги содержат данные о поставках оружия, численности войск, примерных потерях с обеих сторон и другую информацию. Аналитики, пишет газета, говорят, что «некоторые части документов выглядят подлинными и дадут России ценную информацию», утверждается и то, что их утечка «является большой удачей для Москвы».

