Актёра из «Улиц разбитых фонарей» могло привести к смерти ДТП с самокатом. Бастрыкин поручил начать проверку

60-летний актер петербургского Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков мог погибнуть из-за ДТП с самокатом. Эту версию поручил проверить коллегам из Петербурга председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как сообщается на сайте СК 16 апреля, пользователи в соцсетях пишут, что Волков был сбит молодым человеком на электросамокате. Петербуржец якобы пользовался кикшерингом в нетрезвом состоянии.

О смерти Вадима Волкова стало известно 9 апреля. В Молодежном театре на Фонтанке обстоятельства не уточняли. Кроме работы в театре, Волков также снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».