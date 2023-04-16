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    Актёра из «Улиц разбитых фонарей» могло привести к смерти ДТП с самокатом. Бастрыкин поручил начать проверку

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    37 комментариев

    60-летний актер петербургского Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков мог погибнуть из-за ДТП с самокатом. Эту версию поручил проверить коллегам из Петербурга председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

    Как сообщается на сайте СК 16 апреля, пользователи в соцсетях пишут, что Волков был сбит молодым человеком на электросамокате. Петербуржец якобы пользовался кикшерингом в нетрезвом состоянии.

    О смерти Вадима Волкова стало известно 9 апреля. В Молодежном театре на Фонтанке обстоятельства не уточняли. Кроме работы в театре, Волков также снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

    © Фонтанка.Ру
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    ГНЕВ23
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    Комментарии 37

    Гость16 Апр 2023 в 14:58
    "МУРИНО".
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