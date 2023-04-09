Скоропостижно скончался актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков

Актер петербургского Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра 9 апреля.



Причина смерти актера не сообщается. Уточняется лишь, что она была скоропостижной.

Вадим Волков — выпускник ЛГИТМиКа, ученик Игоря Владимирова и Ларисы Малеванной. До прихода в труппу Молодежного театра на Фонтанке работал в театре Ленинского комсомола («Балтийский дом»), «Формальном театре».

В Молодежном театре играл в спектаклях «Севильский цирюльник», «Время для посещений», «Школа налогоплательщиков», «Четыре танго о любви», «Наш городок», «Жозефина и Наполеон», «В день свадьбы». В фильмографии Волкова «Последнее путешествие Синдбада», «Аутсайдер», «Мушкетеры Екатерины», «Невский. Проверка на прочность», «Чума», сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».