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    Скоропостижно скончался актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков

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    Актер петербургского Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра 9 апреля.

    Причина смерти актера не сообщается. Уточняется лишь, что она была скоропостижной.

    Вадим Волков — выпускник ЛГИТМиКа, ученик Игоря Владимирова и Ларисы Малеванной. До прихода в труппу Молодежного театра на Фонтанке работал в театре Ленинского комсомола («Балтийский дом»), «Формальном театре».

    В Молодежном театре играл в спектаклях «Севильский цирюльник», «Время для посещений», «Школа налогоплательщиков», «Четыре танго о любви», «Наш городок», «Жозефина и Наполеон», «В день свадьбы». В фильмографии Волкова «Последнее путешествие Синдбада», «Аутсайдер», «Мушкетеры Екатерины», «Невский. Проверка на прочность», «Чума», сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

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