Снимавшийся в космосе «Вызов» с Юлией Пересильд выходит в прокат

«Вызов» — драма Клима Шипенко («Холоп», «Текст») выходит в прокат 20 апреля. Про картину много говорили на протяжении всех её съёмок. Фильм о том, как хирург Женя (её играет Юлия Пересильд) отправляется на Международную космическую станцию, чтобы провести операцию и спасти космонавта, действительно снимался на борту МКС. При содействии «Роскосмоса» на орбиту отправились сама Пересильд, Клим Шипенко и командир корабля Антон Шкаплеров. Актриса и режиссер провели на орбите 12 дней в октябре 2021 года. Как рассказал Клим Шипенко, для полёта пришлось готовиться со специалистами множество месяцев. Но съёмки в космосе все равно потребовали импровизации, поскольку из-за невесомости камера и все объекты ведут себя иначе. Юлия Пересильд поделилась, что сложнее всего было в кадре плакать, петь, укладывать волосы и наносить грим.

