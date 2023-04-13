Фанатов нет, а картинка осталась. Смольный отчитался о числе оформивших Fan ID на фоне Виража

Свыше 80 тысяч карт болельщика (Fan ID) оформлено в Петербурге, сообщили 13 апреля в пресс-службе городского комитета по информатизации и связи. Новость сопроводили фотографией фанатского сектора, который принципиально отказался от оформления Fan ID и теперь ходит даже на гандбол из-за этого.



В комитете напомнили, что карта болельщика необходима всем: от организаторов и болельщиков до участников соревнований и сотрудников СМИ. В том числе и детям. На ребенка младше 14 лет карту болельщика оформляют родители. Дети старше 14 лет оформляют карту самостоятельно.