Фанатов нет, а картинка осталась. Смольный отчитался о числе оформивших Fan ID на фоне Виража

Свыше 80 тысяч карт болельщика (Fan ID) оформлено в Петербурге, сообщили 13 апреля в пресс-службе городского комитета по информатизации и связи. Новость сопроводили фотографией фанатского сектора, который принципиально отказался от оформления Fan ID и теперь ходит даже на гандбол из-за этого.
В комитете напомнили, что карта болельщика необходима всем: от организаторов и болельщиков до участников соревнований и сотрудников СМИ. В том числе и детям. На ребенка младше 14 лет карту болельщика оформляют родители. Дети старше 14 лет оформляют карту самостоятельно.
Следующий матч «Зенита» состоится на «Газпром-Арене» 22 апреля в 19:00. Команда из Санкт-Петербурга встретится с футбольным клубом «Динамо».
Fan ID можно оформить за день и в день матча у «Газпром-Арены»: там работают мобильные МФЦ, а также временный центр аккредитации на 40 окон обслуживания. Несмотря на это, организаторы рекомендуют оформить карту болельщика заранее, чтобы избежать риска опоздать на матч.