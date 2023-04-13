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    Фанатов нет, а картинка осталась. Смольный отчитался о числе оформивших Fan ID на фоне Виража

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    Свыше 80 тысяч карт болельщика (Fan ID) оформлено в Петербурге, сообщили 13 апреля в пресс-службе городского комитета по информатизации и связи. Новость сопроводили фотографией фанатского сектора, который принципиально отказался от оформления Fan ID и теперь ходит даже на гандбол из-за этого.

    В комитете напомнили, что карта болельщика необходима всем: от организаторов и болельщиков до участников соревнований и сотрудников СМИ. В том числе и детям. На ребенка младше 14 лет карту болельщика оформляют родители. Дети старше 14 лет оформляют карту самостоятельно.

    Следующий матч «Зенита» состоится на «Газпром-Арене» 22 апреля в 19:00. Команда из Санкт-Петербурга встретится с футбольным клубом «Динамо».

    Fan ID можно оформить за день и в день матча у «Газпром-Арены»: там работают мобильные МФЦ, а также временный центр аккредитации на 40 окон обслуживания. Несмотря на это, организаторы рекомендуют оформить карту болельщика заранее, чтобы избежать риска опоздать на матч.

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