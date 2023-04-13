КХЛ вернула в состав участников тольяттинскую «Ладу»

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил состав участников на сезон-2023/24. Новым участником стала тольяттинская «Лада», и она будет выступать в Восточной конференции.



Таким образом, всего в КХЛ в следующем чемпионате сыграют 23 команды.

Тольяттинский клуб уже выступал в КХЛ с 2008 по 2010 год и с 2014 по 2018 год.

ХК «Лада» — первый в истории отечественного хоккея чемпион не из Москвы. Всего на счету тольяттинской команды два чемпионских титула, завоеванных в сезонах 1993/1994; 1995/1996. Также на её счету победа в Кубке Европы и в Континентальном кубке.