СКА всё. ЦСКА всухую обыграл петербуржцев в решающем матче и опять оставил Романа Ротенберга без Кубка Гагарина

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Поделиться Поделиться





Поражением для хоккейного клуба СКА завершился шестой матч финала Западной конференции КХЛ против ЦСКА, а вместе с ним и вся серия. В самом важном матче сезона петербургский клуб ни разу не смог поразить ворота соперника.



Перед шестым матчем противостояния с ЦСКА главный тренер СКА Роман Ротенберг наконец потерял веру в голкипера Дмитрия Николаева, которого до этого оставлял первым номером даже после самых неудачных матчей. На решающую игру против ЦСКА вышел Владислав Подъяпольский.



— Это осознанный риск, — прокомментировал выход в стартовом составе Подъяпольского. — Мы верим во всех наших игроков. У нас оба вратаря — сильные ребята. Один чуть помоложе, другой чуть постарше. Лучший показатель игрока — то, как он тренируется. Хорошего игрока можно определить по тренировкам.



Неожиданно не оказалось в составе и Игоря Ожиганова. В этой связи стоит привести одну интересную статистику, которую посчитал журналист Дмитрий Ерыкалов. Пятерка самых результативных игроков СКА в матчах против ЦСКА в этом сезоне: Никита Гусев — 6 ( 3+3 ) очков, Игорь Ожиганов — 6 ( 0+6 ), Марат Хайруллин — 4 ( 2+2 ), Александр Никишин — 4 ( 2+2 ), Дамир Жафяров — 4 ( 2+2 ). Таким образом в самом важном матче сезона против московских армейцев в составе не оказалось трех из пяти главных специалистов по ЦСКА в петербургской команде: Гусев — из-за очень странной истории с «пивной зависимостью», Жафяров — вроде бы из-за травмы, а Ожиганов — пока по неизвестной причине. Оставалось верить только в систему, про которую всё время говорит Роман Ротенберг.



Матч начался для СКА хуже не придумаешь. Петербургский клуб пропустил уже на 13 секунде после первого же броска по своим воротам. Никита Нестеров несильно бросил от синей линии, а Максим Соркин технично срезал шайбу.



Спустя минуту судьи удалили нападающего ЦСКА Владислава Каменева за задержку соперника клюшкой. Но реализовать большинство СКА в очередной раз не удалось.

На 18 минуте Василий Глотов подобрал шайбу в чужой зоне и прошил вратаря ЦСКА Адама Рейдеборна, но гол не засчитали из-за офсайда.

На старте второго периода удалили за подножку уже форварда СКА Марата Хайруллина. Москвичи тоже не смогли реализовать численное преимущество. Зато получилось у них забить на 30 минуте в равных составах. Константин Окулов вышел один на один с Подъяпольским, хладнокровно убрал шайбу под правую руку, уложил вратаря и занес с неудобной руки.



Под конец периода СКА организовал затяжную атаку, но шайба предательски не шла в ворота.

В начале третьего периода СКА получил еще один шанс забить в большинстве — удалили Фредрика Классона за удар коленом. Но вновь не получилось. А вот ЦСКА свою третью попытку игры в большинстве реализовал. Произошло это на 46 минуте. Отличился пушечным выстрелом от синей линии защитник столичных армейцев Даррен Дитц.



Под конец матча Роман Ротенберг несколько раз менял вратаря на шестого полевого игрока, пытаясь спасти игру, но всё было тщетно. Петербуржцы проиграли со счетом 0:3 в матче и 2–4 в серии.

— Классный хоккей, очень высокий уровень, такие игры нам нужны, — подвел итог Роман Ротенберг. — У нас молодая команда, у нас всё впереди. ЦСКА — очень опытная команда, они ловят нас на наших ошибках. Наши ребята учатся, мы вернемся сильнее, подкрутим детали. Много было травм, все наши замены — вынужденные. Капитан играл с серьезной травмой на уколах.



Сезон для СКА вновь оборвался на стадии финала Западной конференции. В свою очередь ЦСКА в пятый раз подряд сыграет в финале Кубка Гагарина, где его уже ждет победитель Восточной конференции — казанский «Ак Барс».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

