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    «Поделочный материал» тысячелетней давности. Тонну бивней мамонта попытались вывезти из России в Китай

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    В московском аэропорту таможенники не дали вывезти в Китай тонну бивней якутских мамонтов. Культурные ценности якобы везли через Россию транзитом, под видом поделочных материалов.

    На грузовом терминале аэропорта Шереметьево в Москве сотрудники таможни задержали ящики с 95 фрагментами распиленных бивней, сообщает 13 апреля пресс-служба ФТС России. Московская фирма, которая их везла, оформила груз как поделочный материал. По документам, он ехал из Беларуси в Китай транзитом через Россию, но есть вероятность, что везли его напрямую из России, отмечают в ведомстве.

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    Экспертиза показала, что в ящиках — бивни мамонтов, которые обитали на территории современной Якутии тысячи лет назад. Стоимость их оценивается в 20 миллионов рублей, а вывозить такие ценности можно только по лицензии Министерства культуры РФ.

    В итоге в отношении руководителя московской фирмы, перевозившей бивни, возбудили уголовное дело. Ему грозят от 3 до 7 лет заключения и штраф до 1 миллиона рублей.

    Фото: ФТС России

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