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    Перед открытием сезона фонтанов в Петербурге обнаружились кражи и другие «покушения»

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    2 комментария
    Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»
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    Подготовка к открытию фонтанного сезона вскрыла неприятные вещи. К примеру, фонтан в парке 300-летия города Петербурга обокрали. Кто-то похитил 34 решетки с лотков дождеприемников вокруг «Луча». Об этом 13 апреля рассказали в пресс-службе Водоканала.

    «К сожалению, это не единственный случай «покушения» на фонтаны. Во время подготовки сооружений к сезону работники предприятия все чаще сталкиваются с тем, что горожане используют фонтанные чаши как места для отдыха и экстремальных развлечений», — уточнили в пресс-службе предприятия.

    Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»

    Так, например, чашу фонтана в саду Зимнего дворца беймиксеры превратили в рампу. Свидетелем развлечений молодежи стал фотокорреспондент «Фонтанки». В Водоканале предупредили, что подобные развлечения могут быть опасны для здоровья и жизни участников, так как внутри чаш расположены светильники и насадки, которые могут нанести серьезные травмы. В конце концов, легко можно испортить сами устройства.

    Фонтанный сезон официально стартует в Петербурге 22 апреля. В этот день начнет работу 71 фонтан, еще пять включат 1 мая.

    Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    Гость13 Апр 2023 в 13:03
    Страна воров!
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