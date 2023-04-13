Перед открытием сезона фонтанов в Петербурге обнаружились кражи и другие «покушения»

Подготовка к открытию фонтанного сезона вскрыла неприятные вещи. К примеру, фонтан в парке 300-летия города Петербурга обокрали. Кто-то похитил 34 решетки с лотков дождеприемников вокруг «Луча». Об этом 13 апреля рассказали в пресс-службе Водоканала.

«К сожалению, это не единственный случай «покушения» на фонтаны. Во время подготовки сооружений к сезону работники предприятия все чаще сталкиваются с тем, что горожане используют фонтанные чаши как места для отдыха и экстремальных развлечений», — уточнили в пресс-службе предприятия.

Так, например, чашу фонтана в саду Зимнего дворца беймиксеры превратили в рампу. Свидетелем развлечений молодежи стал фотокорреспондент «Фонтанки». В Водоканале предупредили, что подобные развлечения могут быть опасны для здоровья и жизни участников, так как внутри чаш расположены светильники и насадки, которые могут нанести серьезные травмы. В конце концов, легко можно испортить сами устройства.



Фонтанный сезон официально стартует в Петербурге 22 апреля. В этот день начнет работу 71 фонтан, еще пять включат 1 мая.