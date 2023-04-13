Смольный просят признать памятником дорожную яму в Пушкине

«Исторически сложилось, что на единственном въезде в ЖК «Александровский» жителей и гостей города уже долгое время встречает огромная яма. Улица Анциферовская, названная в честь историка и краеведа Н.П. Анциферова, в настоящий момент является бесхозной», — говорится в сообщении в паблике «Гражданин Пушкин» .

Как отмечает с иронией паблик, местные к яме привыкли настолько, что считают ее своеобразной достопримечательностью. Обратиться к чиновникам с просьбой признать впадину памятником жители решили, чтобы «напоминать о бездействии чиновников».

«Статус архитектурного памятника избавит их от головной боли и лишних проблем навсегда, т.к. тогда её ремонтировать уже не придётся, более того — это будет строго запрещено законом», — утверждается в посте.



Сейчас проезжая часть фактически бесхозная: она до сих пор не поставлена на баланс города. В ответе комитета по благоустройству от 17 марта на обращение одной из жительниц (есть в распоряжении редакции) говорится, что комитет имущественных отношений и ООО «Пушкин» (застройщик) представили в комблаг документы, на основании которых разработан проект постановления о включении дороги в перечень городских.

