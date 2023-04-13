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    Смольный просят признать памятником дорожную яму в Пушкине

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    Жители Пушкинского района Петербурга, известные своими креативными способами привлекать внимание властей к проблемам района, 13 апреля попросили чиновников признать яму на Анциферовской улице памятником. Соответствующую табличку «на вырост» горожане уже изготовили самостоятельно.

    «Исторически сложилось, что на единственном въезде в ЖК «Александровский» жителей и гостей города уже долгое время встречает огромная яма. Улица Анциферовская, названная в честь историка и краеведа Н.П. Анциферова, в настоящий момент является бесхозной», — говорится в сообщении в паблике «Гражданин Пушкин».

    Как отмечает с иронией паблик, местные к яме привыкли настолько, что считают ее своеобразной достопримечательностью. Обратиться к чиновникам с просьбой признать впадину памятником жители решили, чтобы «напоминать о бездействии чиновников».

    «Статус архитектурного памятника избавит их от головной боли и лишних проблем навсегда, т.к. тогда её ремонтировать уже не придётся, более того — это будет строго запрещено законом», — утверждается в посте.

    Сейчас проезжая часть фактически бесхозная: она до сих пор не поставлена на баланс города. В ответе комитета по благоустройству от 17 марта на обращение одной из жительниц (есть в распоряжении редакции) говорится, что комитет имущественных отношений и ООО «Пушкин» (застройщик) представили в комблаг документы, на основании которых разработан проект постановления о включении дороги в перечень городских.

    Документы по Анциферовской поступили в комплекте с двумя другими улицами — Державинской и Камероновской. Однако Державинская оказалась внутриквартальным проездом, поэтому не может войти в перечень дорог. Теперь комитет обещает, что в 2023 году повторно инициирует включение в перечень дорог Анциферовскую и Камероновскую.

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    Дорожная ямаРемонт дорогСмольный
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