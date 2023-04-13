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    В Екатеринбурге обсуждают голову младенца на пруду. Посмотрите на нее

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    Необычный арт-объект появился 13 апреля на Визовском пруду в Екатеринбурге. В ночи на берегу установили гигантскую голову ребенка, скульптура носит название «Индустриальный младенец». Об этом пишет Е1.RU.

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    Голова весит больше тонны и превышает человеческий рост. Жители города не смогли разобраться самостоятельно, что означает арт-объект. Были предположения, что младенца поставили в качестве напоминания о том, как важно беречь детей. Но все оказалось не так. Создатели «младенца» — художницы Людмила Калиниченко и Ксения Ларина, трудившиеся над головой в рамках паблик-арт-программы «ЧО», рассказали, что скульптура — это символ рождения. Она создана из переплавленных деталей в Первоуральске. Объект можно интерпретировать по-разному, например как символ перерождения индустриальной отрасли.

    По проекту голова должна была выглядывать из пруда, но создатели в итоге пришли к выводу, что выглядывающий из воды младенец может напугать горожан. Возможно, в дальнейшем его перенесут в реку. Стоимость объекта — больше двух миллионов рублей.

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    Арт-объектСовременное искусствоЕкатеринбургСкульптура
    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 20

    Гость13 Апр 2023 в 13:09
    УЖАС!
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