В Екатеринбурге обсуждают голову младенца на пруду. Посмотрите на нее

Необычный арт-объект появился 13 апреля на Визовском пруду в Екатеринбурге. В ночи на берегу установили гигантскую голову ребенка, скульптура носит название «Индустриальный младенец». Об этом пишет Е1.RU.
Голова весит больше тонны и превышает человеческий рост. Жители города не смогли разобраться самостоятельно, что означает арт-объект. Были предположения, что младенца поставили в качестве напоминания о том, как важно беречь детей. Но все оказалось не так. Создатели «младенца» — художницы Людмила Калиниченко и Ксения Ларина, трудившиеся над головой в рамках паблик-арт-программы «ЧО», рассказали, что скульптура — это символ рождения. Она создана из переплавленных деталей в Первоуральске. Объект можно интерпретировать по-разному, например как символ перерождения индустриальной отрасли.
По проекту голова должна была выглядывать из пруда, но создатели в итоге пришли к выводу, что выглядывающий из воды младенец может напугать горожан. Возможно, в дальнейшем его перенесут в реку. Стоимость объекта — больше двух миллионов рублей.