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    В Москве убийца модели Гретты Ведлер получил 15 лет колонии. Он год не мог расстаться с её телом

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    Пресненский районный суд Москвы вынес приговор по делу об убийстве модели Гретты Ведлер. Её тело нашли в чемодане в Липецке через год после пропажи в столице.

    Московские суды общей юрисдикции

    Как сообщает московская прокуратура, виновным в гибели Ведлер признан Дмитрий Коровин. Кроме статьи об убийстве ему вменили кражи и мошенничество в крупном размере.

    Обвинение и суд установили, что 24 февраля 2021 года Коровин в номере гостиницы в центре Москвы избил свою девушку, задушил подушкой, а 29-го числа вместе с постелью и одеждой в крови вывез в загородный дом в Липецке и оставил в гараже. Чемодан с телом в его автомобиле нашли через год.

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    Обоим на тот момент было 23 года. Ведлер в Москве участвовала в конкурсах красоты для продвижения в модельном бизнесе. В 2020 году отметилась в конкурсе Top Russian Beauties, писал MSK1.RU. В суде её называют моделью эскорт-услуг.

    По информации издания, после убийства Коровин переписывался с друзьями девушки от её имени, рассказывая о счастливой жизни и предстоящем отъезде на Бали.

    Тем временем молодой мужчина, как установил суд, тратил похищенные со счёта убитой 1,5 млн рублей и 700 тысяч, взятые в кредит на её имя.

    «Вину Коровин признал, в ходе предварительного расследования и судебного следствия давал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений», — рассказали в прокуратуре.

    Фигуранта приговорили к 15 годам в колонии строгого режима.

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