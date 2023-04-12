В Петербурге девочка получит 300 тысяч за домогательства соседа-педофила

По информации «Фонтанки», Никандрова задержали в августе 2021 года в Купчино. Суд установил, что за три месяца до этого на тот момент 54-летний житель Петербурга в своей квартире трогал соседскую девочку семи лет, демонстрировал ей гениталии и порнографическое содержимое своего телефона.

О решении 12 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Как следует из материалов, миллион рублей для малолетней, пострадавшей от действий Игоря Никандрова, просил прокурор.

В Петербурге суд обязал приговорённого по секс-статье компенсировать моральную травму, которую он нанёс семилетнему ребёнку. Собирать круглую сумму ему предстоит в колонии строгого режима.

В сентябре прошлого года мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы по статье о насильственных действиях сексуального характера. Наказание, судя по картотеке, он отбывает в ИК № 4 в Форносово. Осуждённым там предлагают освоить шесть специальностей, но зарабатывать миллион на них ответчику не придётся.



Суд удовлетворил требования частично и постановил взыскать с Никандрова 300 тысяч рублей в счёт компенсации нравственных страданий ребёнка.

