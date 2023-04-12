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    В Петербурге девочка получит 300 тысяч за домогательства соседа-педофила

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    В Петербурге суд обязал приговорённого по секс-статье компенсировать моральную травму, которую он нанёс семилетнему ребёнку. Собирать круглую сумму ему предстоит в колонии строгого режима.

    О решении 12 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Как следует из материалов, миллион рублей для малолетней, пострадавшей от действий Игоря Никандрова, просил прокурор.

    Представитель ответчика настаивала, что финансовые претензии завышены, поскольку физического вреда ребёнку не причинили.

    По информации «Фонтанки», Никандрова задержали в августе 2021 года в Купчино. Суд установил, что за три месяца до этого на тот момент 54-летний житель Петербурга в своей квартире трогал соседскую девочку семи лет, демонстрировал ей гениталии и порнографическое содержимое своего телефона.

    В сентябре прошлого года мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы по статье о насильственных действиях сексуального характера. Наказание, судя по картотеке, он отбывает в ИК № 4 в Форносово. Осуждённым там предлагают освоить шесть специальностей, но зарабатывать миллион на них ответчику не придётся.

    Суд удовлетворил требования частично и постановил взыскать с Никандрова 300 тысяч рублей в счёт компенсации нравственных страданий ребёнка.

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