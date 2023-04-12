Сергей Миронов обвинил губернатора Петербурга в выходе из партии депутатов Законодательного собрания

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что власти Петербурга виноваты в том, что из партии вышли четверо депутатов городского парламента во главе с Мариной Шишкиной. Он уверен, что такую комбинацию продумали чиновники и губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Это делают люди из Смольного. Это делает даже не «Единая Россия» — она курит в сторонке. Почему это делается? Почему накануне выборов президента устраивают такое шоу? Я обращусь к Александру Беглову. Давным давно пора сказать, что происходит в нашем городе. Я не говорю про проблемы по городскому хозяйству, но с точки зрения политики, у нас есть вопросы», — заявил Миронов на брифинге во время визита на намывные территории на Васильевском острове.

По словам Миронова, депутаты, которые избрались от партии и вышли из неё, должны сдать мандаты. Сам он не связывает выход из партии депутатов с тем, что он поддерживает основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.

«Когда говорят, что партия не туда пошла, что что-то с Пригожиным. Ещё раз хочу сказать: наш земляк Пригожин молодец. Я поддерживаю его как бойца. Никаких политических проектов у нас нас нет. Депутаты Александр Новиков и Андрей Алескеров были в Мариуполе, возили туда помощь. В отличие от Шишкиной, которая не поддерживает СВО, они лояльно к этому относятся», — добавил он.

«Никакой коммуникации не будет. Я просто скажу: бог им судья. Это предательство. Жизнь такого не прощает. Они плюнули в душу избирателям», — заключил Миронов. Напомним, что на заседании городского парламента 5 апреля вся фракция «Справедливой России» заявила о выходе из партии. Помимо Марины Шишкиной партбилеты сдали Андрей Алескеров, Александр Новиков и Любовь Менделеева. Они заявили о том, что будут участвовать в новом политическом проекте, «более близким по духу и совести». В ответ Сергей Миронов предложил депутатам сдать мандаты.