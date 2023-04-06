Шишкина объяснила, почему не собирается отказываться от мандата депутата петербургского парламента

Вышедшая из «Справедливой России» Марина Шишкина не намерена сдавать депутатский мандат. Об этом она сообщила «Фонтанке» 6 апреля.



«Пять лет назад региональное отделение партии досталось мне в печальном состоянии: в 2016 году фракция в ЗакСе была разгромлена — вместо 12 депутатов осталось всего трое, на весь город было всего 30 муниципальных депутатов. Было бы преувеличением сказать, что партия обладала политической силой и уж тем более что в городе в то время с ней считались», — заявила Шишкина.



По её словам, команда, которую она возглавила, наладила сотрудничество с адекватными политическими объединениями Петербурга, увеличила фракцию в ЗакСе и число муниципалов. «К нам вообще стали относиться серьезно. Так что долг свой партии мы отдали», — утверждает Шишкина.

