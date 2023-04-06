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    Шишкина объяснила, почему не собирается отказываться от мандата депутата петербургского парламента

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    18 комментариев

    Вышедшая из «Справедливой России» Марина Шишкина не намерена сдавать депутатский мандат. Об этом она сообщила «Фонтанке» 6 апреля.

    «Пять лет назад региональное отделение партии досталось мне в печальном состоянии: в 2016 году фракция в ЗакСе была разгромлена — вместо 12 депутатов осталось всего трое, на весь город было всего 30 муниципальных депутатов. Было бы преувеличением сказать, что партия обладала политической силой и уж тем более что в городе в то время с ней считались», — заявила Шишкина.

    По её словам, команда, которую она возглавила, наладила сотрудничество с адекватными политическими объединениями Петербурга, увеличила фракцию в ЗакСе и число муниципалов. «К нам вообще стали относиться серьезно. Так что долг свой партии мы отдали», — утверждает Шишкина.

    То, что депутаты-«списочники» получили мандаты исключительно потому, что они шли от партии, неверно, считает депутат. «Партия дает возможность не собирать подписи, а там все в руках кандидата. Большой вопрос: за кого больше голосуют избиратели — за партию или конкретных людей».

    6 апреля бюро партии прекратило членство депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрея Алескерова, Любови Менделеевой, Александра Новикова и Марины Шишкиной. «Нам не по пути с теми, кто конъюнктурно ориентируется на руководителей «партии власти» в нашем городе. Мы остаемся непримиримым оппонентом «Единой России» и продолжим защищать интересы петербуржцев», — говорится в заявлении «Справедливой России».

    Напомним, что на заседании городского парламента 5 апреля вся фракция «Справедливой России» заявила о выходе из партии. Помимо Марины Шишкиной партбилеты сдали Андрей Алескеров, Александр Новиков и Любовь Менделеева. Они сообщили о том, что будут участвовать в новом политическом проекте, «более близком по духу и совести». В ответ Сергей Миронов предложил депутатам сдать мандаты.

    Ранее Марина Шишкина заявляла, что не разделяет политическое сотрудничество Евгения Пригожина и Сергея Миронова. Последний несколько раз появлялся в ЧВК «Вагнер-центр» и фотографировался с кувалдой.

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    Комментарии 18

    Гость06 Апр 2023 в 20:03
    Проблемы с кадровой политикой в "Справедливой России", пора что-то или кого-то менять!
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 19:19
    Конечно это на пенсион, или пансион за заслуги перед избирателями. Им дали качественных парламентариев в городской парламент.
    Партия Миронова получив бюджетные государственные деньги профинсиривала своих выдвиженцев в местный ЗАГС. Но это вам не это, а совсем другое.
    Они выиграли выборы, заняли места и только их красивые имена и дела украсили партию. Дав государству и гражданам столь качественный партийный представительский спектр и великие дела на благо народа.
    Отдать мандат? Как можно, не за этим все затевалось. Как без мандатов из Шишкиных и прочих Отрыжкиных создать новое крыло ЗАГСа ангельским покровом несущие благоденствие массам.
    Не снова же выбираться. Ах увольте. Этож стресс для дамы и мужчинок депутов. А не выберут если, массы не разумные? Да и новое финансирование пока оформишь.
    Нет! Совесть надо иметь, она в мандате лежит завернутая.
    +1−1
    Заливщик голосовых планок06 Апр 2023 в 19:18
    "команда, которую она возглавила, наладила сотрудничество с адекватными политическими объединениями Петербурга" - из афганцев?
    +1−1
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