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    Миронов предложил сдать мандаты вышедшим из партии петербургским депутатам

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    24 комментария

    Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов прокомментировал выход из партии петербургских депутатов Законодательного собрания и сложение полномочий вице-спикера Марины Шишкиной. Комментарий «Фонтанке» предоставили в пресс-службе политика 5 апреля.

    «Сложение полномочий вице-спикера выглядит благородно. Но правильнее и благороднее им было бы сложить депутатские мандаты. Потому что они их получили благодаря партии», — заявил Миронов.

    По его словам, партия не раз выходила с инициативой о лишении полномочий тех депутатов, которые избрались от политической партии, а затем прекратили с ней сотрудничество, но инициативу блокировала «Единая Россия».

    На заседании городского парламента 5 апреля вся фракция «Справедливой России» заявила о выходе из партии. Помимо Марины Шишкиной партбилеты сдали Андрей Алескеров, Александр Новиков и Любовь Менделеева. Они заявили о том, что будут участвовать в новом политическом проекте, «более близким по духу и совести».

    Ранее Марина Шишкина заявляла, что не разделяет политическое сотрудничество Евгения Пригожина и Сергея Миронова. Последний несколько раз появлялся в «Вагнер-центре» и фотографировался с кувалдой.

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    Комментарии 24

    Йёхан05 Апр 2023 в 20:20
    А мог бы предложить сдать мандаты ласково поигрывая при этом подаренной кувалдой...
    Как там Капоне говорил: "Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом"
    +2−0
    Martin_5e4cee53453d305 Апр 2023 в 19:59
    ... можно сколько угодно твердить "халва", но факт остается фактом- мы имеем ровно такое качество институтов публичной власти, каковы полномочия жителей формировать власть местного самоуправления и государства. Юридически и фактически таких полномочий в путинские времена у жителей России нет. Отсюда союз кувалды конвойной и хотелок товарища Миронова. И слава богу, что отдельные представители вертикали всевластия административного мужественно признали очевидное. Снимаю шляпу!
    +1−1
    Гость05 Апр 2023 в 19:53
    Марина Шишкина - одна из немногих достойных депутатов. Пусть держится, сколько хватит сил. Она нужна своим избирателям
    +3−4
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