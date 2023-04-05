Миронов предложил сдать мандаты вышедшим из партии петербургским депутатам

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов прокомментировал выход из партии петербургских депутатов Законодательного собрания и сложение полномочий вице-спикера Марины Шишкиной. Комментарий «Фонтанке» предоставили в пресс-службе политика 5 апреля.



«Сложение полномочий вице-спикера выглядит благородно. Но правильнее и благороднее им было бы сложить депутатские мандаты. Потому что они их получили благодаря партии», — заявил Миронов.

По его словам, партия не раз выходила с инициативой о лишении полномочий тех депутатов, которые избрались от политической партии, а затем прекратили с ней сотрудничество, но инициативу блокировала «Единая Россия».