Миронов предложил сдать мандаты вышедшим из партии петербургским депутатам

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов прокомментировал выход из партии петербургских депутатов Законодательного собрания и сложение полномочий вице-спикера Марины Шишкиной. Комментарий «Фонтанке» предоставили в пресс-службе политика 5 апреля.
«Сложение полномочий вице-спикера выглядит благородно. Но правильнее и благороднее им было бы сложить депутатские мандаты. Потому что они их получили благодаря партии», — заявил Миронов.
По его словам, партия не раз выходила с инициативой о лишении полномочий тех депутатов, которые избрались от политической партии, а затем прекратили с ней сотрудничество, но инициативу блокировала «Единая Россия».
На заседании городского парламента 5 апреля вся фракция «Справедливой России» заявила о выходе из партии. Помимо Марины Шишкиной партбилеты сдали Андрей Алескеров, Александр Новиков и Любовь Менделеева. Они заявили о том, что будут участвовать в новом политическом проекте, «более близким по духу и совести».
Ранее Марина Шишкина заявляла, что не разделяет политическое сотрудничество Евгения Пригожина и Сергея Миронова. Последний несколько раз появлялся в «Вагнер-центре» и фотографировался с кувалдой.