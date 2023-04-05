«Партия стала токсичной». Шишкина покидает пост вице-спикера и вместе с депутатами выходит из «Справедливой России»

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Вице-спикер Законодательного собрания Петербурга и в прошлом лидер партии «Справедливая Россия» в Петербурге ушла с поста в городском парламенте. Вместе с коллегами она создаст новое движение



Об этом она заявила с трибуны на заседании 5 апреля. «Я попросила меня освободить от должности вице-спикера. Я собираюсь заняться новым политическим проектом, близким мне по духу и совести», — сказала Шишкина.

«Когда-то я вступала в другую партию, социалистическую, социал-демократическую, на титуле которой сияла идея социальной справедливости, и она решала большие проблемы маленьких людей. А ещё я вступала в партию интеллектуальных и профессиональных политиков, рождённую в открытом, толерантном и просвещенном Петербурге. К сожалению, в последнее время актуальная повестка партии сместилась в сторону, не соответствующую моему пониманию идеи справедливости», — пояснила Шишкина «Фонтанке».



Уход с поста вице-спикера она объяснила так: «Я благодарна Сергею Михайловичу Миронову за долгие годы дружбы и сотрудничества, но сейчас чувствую необходимость другого политического пути, близкого мне по духу и совести. И я должна чувствовать себя свободно и уверенно, без груза дополнительных должностей. Поэтому и попросила депутатов освободить меня от должности вице-спикера парламента».

«У меня с 2011 года есть лозунг «Совесть выше власти», многие его помнят. Так вот для политика важно, чтобы лозунги совпадали с реальными поступками. Этот поступок пришло время совершить. Я остаюсь со своими избирателями, моей лучшей и главной партией, и буду думать о новом политическом пути», — добавила она.



По информации собеседников в Законодательном собрании, другие депутаты фракции также намерены покинуть «Справедливую Россию». В ближайшее время они могут создать новое политическое движение. «Эта партия стала токсичной», — сказал «Фонтанке» один из них.

Всего во фракции состоят четверо депутатов помимо Шишкиной: Александр Новиков, Любовь Менделеева, Михаил Амосов, Андрей Алескеров.

О своём желании покинуть кресло руководителя вице-спикер Марина Шишкина заявила ещё в феврале. «Я отработала два срока. Ко мне придет смена — Москвой рекомендована Надежда Тихонова (бывший депутата ЗакСа, племянница Сергея Миронова. — Прим. ред.)», — сказала Шишкина журналистам на брифинге. Кроме того, она добавила, что не намерена поддерживать союз с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер», о котором заявил федеральный лидер партии Сергей Миронов.



Сам Миронов в интервью «Фонтанке» о реакции однопартийцев на свою поддержку Пригожина сказал так: «Кто не поддерживал, тот не будет занимать соответствующий пост в региональном отделении». При этом Миронов настаивал, что «никаких договоренностей, совместных политических проектов» у них нет. «Женя делом занимается, за это ему огромное спасибо», — говорил он.

В последнее время Миронов стал регулярным гостем в «ЧВК Вагнер-центре». Кроме того, он стал инициатором обсуждения легализации ЧВК в ГосДуме. Евгений Пригожин подарил Миронову кувалду (ролик об хладнокровном убийстве кувалдой бывшего заключённого бойца ЧВК, сдавшегося в плен, Евгения Нужина кувалдой публиковали анонимные телеграмм-каналы, в том числе связанные с группой «Патриот» и Пригожиным).



Уходя с поста лидера партии в Петербурге, Шишкина заявила коллегам: «Сергей Михайлович Миронов в интервью «Фонтанке» заявил, что те, кто не придерживаются новейшей политики партии не могут занимать руководящие посты. Я как раз такой человек. Поэтому честным будет сказать об этом прямо и освободить эти должности для тех, кто эту политику разделяет. Я скажу честно. Для меня важна репутация».

Заступившая на её место Надежда Тихонова, племянница Сергея Миронова, такого шага не поняла. Уже после конференции в ответ на вопросы «Фонтанки» о взаимоотношениях с Пригожиным Тихонова подчеркнула, что при её руководстве в отделении сохранится плюрализм мнений.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»