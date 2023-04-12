Полиция прервала турне карманников, кормившихся на Московском проспекте. Их похождения попали на видео

Ловкость рук и семейные ценности помогли лишить сбережений пожилых жителей Московского района Петербурга, но не обойти уголовный розыск. По данным полиции, число жертв пары с чуткими пальцами одним городом не ограничивается.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 12 апреля, предполагаемые «щипачи» не разминулись с оперативниками у площади Победы накануне днем в половине пятого. Днём ранее, как уверены в полиции, мужчина и женщина украли 7,5 тысячи рублей у 84-летней пенсионерки, которую присмотрели в аптеке на Московском проспекте, 190.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Их же подозревают в мартовской краже, случившейся неподалёку, — у дома № 175. Там преступники запустили руку в сумку 87-летней петербурженки. Добыча оказалась солиднее — 30 тысяч рублей.
Оперативникам известно как минимум ещё о двух эпизодах в Петербурге, но своё мастерство карманники оттачивали в других городах.
Задержанные — родные брат и сестра 20 и 26 лет. Она родилась в Рязани, он москвич.
«Оба оказались «карманниками» со стажем и предпочитали «гастролировать» по разным регионам, промышляя кражами. На момент задержания злоумышленники числились в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений», — рассказали в полицейском главке.
Семейный тандем процессуально задержан на двое суток.