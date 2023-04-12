Иностранца задержали в метро Петербурга по подозрению в домогательствах школьницы

Мгновенная «карма» в виде сотрудников полиции настигла
Школьница обратилась к полицейским на станции «Площадь Александра Невского» накануне около 16:45, стало известно
По горячим следам сотрудники полиции в переходе между станциями «Площадь Александра Невского — 1» и «Площадь Александра Невского — 2» задержали подозреваемого — 30-летнего иностранца. Его доставили в отдел полиции, где выяснилось, что в Петербург он прибыл в августе прошлого года и состоит на миграционном учете.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Иностранца оставили на ночь в ИВС.