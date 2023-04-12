Иностранца задержали в метро Петербурга по подозрению в домогательствах школьницы

Мгновенная «карма» в виде сотрудников полиции настигла 30-летнего гражданина Таджикистана, который напугал в метро 13-летнюю девочку.



Школьница обратилась к полицейским на станции «Площадь Александра Невского» накануне около 16:45, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 апреля. Она сообщила, что в вагоне поезда от «Новочеркасской» к ней прижался мужчина и стал её трогать во всех местах. Вырваться ребенку удалось только на остановке.



По горячим следам сотрудники полиции в переходе между станциями «Площадь Александра Невского — 1» и «Площадь Александра Невского — 2» задержали подозреваемого — 30-летнего иностранца. Его доставили в отдел полиции, где выяснилось, что в Петербург он прибыл в августе прошлого года и состоит на миграционном учете.

