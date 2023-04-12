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    Иностранца задержали в метро Петербурга по подозрению в домогательствах школьницы

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    Мгновенная «карма» в виде сотрудников полиции настигла 30-летнего гражданина Таджикистана, который напугал в метро 13-летнюю девочку.

    Школьница обратилась к полицейским на станции «Площадь Александра Невского» накануне около 16:45, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 апреля. Она сообщила, что в вагоне поезда от «Новочеркасской» к ней прижался мужчина и стал её трогать во всех местах. Вырваться ребенку удалось только на остановке.

    По горячим следам сотрудники полиции в переходе между станциями «Площадь Александра Невского — 1» и «Площадь Александра Невского — 2» задержали подозреваемого — 30-летнего иностранца. Его доставили в отдел полиции, где выяснилось, что в Петербург он прибыл в августе прошлого года и состоит на миграционном учете.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Иностранца оставили на ночь в ИВС.

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    Комментарии 38

    Гость12 Апр 2023 в 11:56
    Российский таджик
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