Глава Минцифры: Реестр военнообязанных можно запустить не раньше осеннего призыва

Реестр военнообязанных в полном объеме можно будет запустить не раньше очередного осеннего призыва на срочную службу. Об этом написал в одном из телеграм-чатов IT-отрасли глава Минцифры Максут Шадаев, пишет 12 апреля РИА Новости .



Он отметил, что точные сроки запуска реестра определят после принятия закона, но, по его мнению, в полном объеме его можно запустить не раньше начала осеннего призыва.

Законопроект об изменениях в систему воинского учета в России Госдума 11 апреля одобрила сразу во втором и третьем чтениях. Документ предусматривает в том числе создание единого реестра военнообязанных и введение электронных повесток, которые приравнивают к бумажным, а также жесткие меры против уклонистов.

