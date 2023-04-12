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    Глава Минцифры: Реестр военнообязанных можно запустить не раньше осеннего призыва

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    27 комментариев

    Реестр военнообязанных в полном объеме можно будет запустить не раньше очередного осеннего призыва на срочную службу. Об этом написал в одном из телеграм-чатов IT-отрасли глава Минцифры Максут Шадаев, пишет 12 апреля РИА Новости.

    Он отметил, что точные сроки запуска реестра определят после принятия закона, но, по его мнению, в полном объеме его можно запустить не раньше начала осеннего призыва.

    Законопроект об изменениях в систему воинского учета в России Госдума 11 апреля одобрила сразу во втором и третьем чтениях. Документ предусматривает в том числе создание единого реестра военнообязанных и введение электронных повесток, которые приравнивают к бумажным, а также жесткие меры против уклонистов.

    Подробнее об электронных повестках и реестре военнообязанных читайте в нашем материале.

    Реестр повесток, равно как и еще один новый сервис Реестр воинского учета, существует пока на бумаге. Эти информационные ресурсы еще только предстоит сформировать Минцифры по «техзаданию», которое должен определить кабмин.

    Как следует из описания в законе, это должна быть некая единая база данных всех военнообязанных — «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете».

    Конечный пользователь этого ресурса — Минобороны, а наполнять его будут все имеющиеся на данный момент государственные и не только сервисы, от налоговой и порталов типа «Правосудие» и «Госуслуги» до администраций образовательных учреждений (вузы, колледжи) и руководства компаний, в которых вы работаете. При этом для обработки персональных данных не потребуется получать согласие гражданина.

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    Комментарии 27

    Гость12 Апр 2023 в 09:41
    Хватит врать!!!
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