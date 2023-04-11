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    Российский фондовый рынок упал на фоне принятия поправок об электронных повестках

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    22 комментария

    Основные индексы российского фондового рынка отреагировали резким падением на принятие Госдумой во втором в третьем чтении поправок, меняющих воинский учет в России.

    Как следует из данных Московской биржи, около 16:47 мск 11 апреля индекс Мосбиржи упал на 1,7% к открытию, до 2517 пунктов, индекс РТС — на 1,9%, до 966,3 пункта. Позже они частично отыграли падение. Уже на 17:09 первый индекс находился на отметке 2537,3 пункта (-0,4% к открытию), второй — 974 пункта (-1% к открытию).

    Растут акции таких российских компаний, как Polymetal (+2%), «Газпром» (+1,6%), «Пик» (+0,27%). Среди лидеров падения — владелец Тинькофф банка TCS Group (-4,15%), En+ Group (-3,6%), OZON (-3,2%), АФК «Система» (-3%), Globaltrans (-3%).

    Ранее Госдума в третьем чтении одобрила законопроект об изменениях в систему воинского учета в России. В частности, документ предусматривает создание Единого реестра военнообязанных и введение электронных повесток, которые приравнивают к бумажным. Полный текст законопроекта можно посмотреть здесь.

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    Комментарии 22

    SERGEY11111 Апр 2023 в 18:10
    Да пусть совсем обвалиться - ради того чтобы остановить конвейер смерти который сегодня торжественно запустила Госдума все средства хороши .
    +3−0
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