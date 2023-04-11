«Царское Село» переходит на летний режим работы Екатерининского парка. Кого и когда пустят бесплатно?

С 15 апреля музей-заповедник «Царское Село» переходит на летний режим работы, который будет действовать до 30 октября. На это время вход в парк станет платным (200 рублей, есть льготы и бесплатные категории).



С этого года музей вводит бесплатный день для пенсионеров — по вторникам эта льготная категория сможет бесплатно проходить в Екатерининский парк. Вход в Александровский и Баболовский парки остается бесплатным в течение всего года.



Кроме того, в музее напоминают, что пройти в парк без оплаты кто угодно может до 9 утра и после 19:00. С 15 апреля по 31 июля парк открыт с 7:00 до 23:00; с 1 по 30 августа — с 7:00 до 22:00; с 1 сентября 2023 года по 30 апреля 2024 года — с 7:00 до 21:00.

