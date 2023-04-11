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    «Царское Село» переходит на летний режим работы Екатерининского парка. Кого и когда пустят бесплатно?

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    2 комментария

    С 15 апреля музей-заповедник «Царское Село» переходит на летний режим работы, который будет действовать до 30 октября. На это время вход в парк станет платным (200 рублей, есть льготы и бесплатные категории).

    С этого года музей вводит бесплатный день для пенсионеров — по вторникам эта льготная категория сможет бесплатно проходить в Екатерининский парк. Вход в Александровский и Баболовский парки остается бесплатным в течение всего года.

    Кроме того, в музее напоминают, что пройти в парк без оплаты кто угодно может до 9 утра и после 19:00. С 15 апреля по 31 июля парк открыт с 7:00 до 23:00; с 1 по 30 августа — с 7:00 до 22:00; с 1 сентября 2023 года по 30 апреля 2024 года — с 7:00 до 21:00.

    Для жителей Пушкина есть абонементы на 30, 50 и 100 посещений.

    Еще одна новинка сезона — комплексные билеты на два объекта: «Александровский дворец и Ратная палата» или «Ратная палата и павильон «Арсенал».

    До 1 мая в Петербурге закрыты Летний и Михайловский сады Русского музея. Также закрыты сады, подведомственные комитету по благоустройству.

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    Гость11 Апр 2023 в 16:43
    Раньше в рабочее время пускали мамаш с детьми в колясках и пенсионеров - бесплатно. Теперь - нет. В чем задача платного входа? Исключить всех бедных и лишних? Даже в царское время пускали бесплатно в приличной одежде, а на озере была лодочная станция. Что было в советское время - найдите фото. И загорали, и купались. Бесплатно. А про бесплатный Баболовский парк лучше бы промолчали. Там невероятное запущение, а забора еще не построили. Скоро начнут?
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