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    В Петербурге за экстремизм приговорили отца, возмущённого призраком педофилии

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    14 комментариев

    Активный пользователь «ВКонтакте» дошёл до экстремизма, свирепствуя под постом о пристававших к детям взрослых. Красногвардейский суд Петербурга решил, что исправить отца возможно за пределами колонии.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 11 апреля, виновным в призывах к экстремизму в Интернете накануне признали Сергея Маковеева. Свой телефон преступным образом он использовал в гостинице на Большеохтинском проспекте в начале июня прошлого года.

    Суд установил, что незадолго до полуночи Маковеев ознакомился со свежей записью в сообществе, посвящённом новостям Мурманска, в «ВК». В ней обеспокоенные родители предупреждали о двух незнакомцах на детской площадке в местном парке, которые погладили по голове и о чём-то спросили девочку, оставшуюся без присмотра дедушки. Среди примет автор указал национальность, и Маковеев, у которого подрастает ребёнок, не стерпел.

    «Опубликовал текстовое высказывание, содержащее лингвистические признаки побуждения (призыва) к насильственным действиям против группы лиц, выделенной по национальному признаку», — сообщили в пресс-службе суда.

    Фигурант полностью признал вину, в призывах против Кавказа раскаялся. Свою благонадёжность подкрепил положительными характеристиками с работы, грамотой из войсковой части.

    Санкции второй части статьи 280 УК предусматривают до пяти лет колонии. Маковееву назначили 9 месяцев лишения свободы. Судья Красногвардейского районного суда решила, что исправить его можно без реального срока, и заменила наказание принудительными работами. Отдавать 10 % от заработанного государству осуждённому предстоит те же 9 месяцев.

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    Комментарии 14

    Гость11 Апр 2023 в 13:37
    Требую объяснения для тупых! Что произошло?!
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