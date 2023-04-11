В Петербурге за экстремизм приговорили отца, возмущённого призраком педофилии

Активный пользователь «ВКонтакте» дошёл до экстремизма, свирепствуя под постом о пристававших к детям взрослых. Красногвардейский суд Петербурга решил, что исправить отца возможно за пределами колонии.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 11 апреля, виновным в призывах к экстремизму в Интернете накануне признали Сергея Маковеева. Свой телефон преступным образом он использовал в гостинице на Большеохтинском проспекте в начале июня прошлого года.



Суд установил, что незадолго до полуночи Маковеев ознакомился со свежей записью в сообществе, посвящённом новостям Мурманска, в «ВК». В ней обеспокоенные родители предупреждали о двух незнакомцах на детской площадке в местном парке, которые погладили по голове и о чём-то спросили девочку, оставшуюся без присмотра дедушки. Среди примет автор указал национальность, и Маковеев, у которого подрастает ребёнок, не стерпел.

