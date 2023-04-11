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    Картаполов рассказал, что будет, если призывник не увидит повестку на госуслугах

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    Россиянин, который не увидел повестку на госуслугах в ходе призывной кампании, должен будет прийти в военкомат в течение двух недель с момента начала следующей. Об этом 11 апреля заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя законопроект, который депутаты рассмотрят сегодня.

    «Ничего с человеком не случится, если в призывную кампанию он не зашел на госуслуги и не увидел повестку. Но в этом случае в следующий призыв он должен сам в течение двух недель с момента начала кампании явиться в военкомат. Если он этого не сделает, то получит уведомление за цифровой подписью военного комиссара о введении в отношении него ограничения на выезд. А если он в течение 20 суток не явится в военкомат, то в отношении него могут быть введены другие ограничения», – сказал Картаполов.

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