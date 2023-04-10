«Бороться с болезнью решили всей семьей». Одиннадцатилетнему Диме нужна помощь в борьбе с медуллобластомой

У Димы обнаружили с медуллобластому. Он уже прошёл сложный путь лечения, но окончательно победить болезнь пока не удалось. Чтобы подобрать более подходящий для лечения препарат, мальчику необходимо специальное исследование — полноэкзомное секвенирование. Однако оно не оплачивается за госсчёт.

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Дима Чудинов, 11 лет.

Медуллобластома.

Требуется полноэкзомное секвенирование. Не хватает 147 470 рублей.

Первые симптомы болезни у Димы появились два года назад в апреле. В родном Архангельске невролог выдала направление на осмотр к онкологу, которая заподозрила опухоль. Анализы, обследования. Оказалось, у Димы злокачественное новообразование желудочка и мозжечка.



«Бороться с болезнью решили всей семьей. Вместе. Несмотря на то, что общие встречи для нас стали редкостью, мы не перестали тепло относиться друг к другу. Уверены, что ключ к победе — это любовь и поддержка. Пока мы с Димой проходим лечение в больнице, ему каждый день по видеосвязи звонит младший брат Лёша — интересуется здоровьем и спрашивает, как дела», — рассказывает мама Димы, Ирина.



Лечение начали в Санкт-Петербурге в медицинском центре им. В. А. Алмазова, где врачи удалили большую часть опухоли и провели несколько курсов химиотерапии. А осенью 2020 года Дима перенёс протонно-лучевую терапию.

Отвлекаться от неприятных процедур помогает ноутбук, с помощью которого Дима с удовольствием делает уроки. Особенно нравятся занятия по английскому языку. Чтобы не отставать от одноклассников, Дима старается учить новые слова и правила даже на больничной кровати. Он научился писать левой рукой — правая после операции по удалению опухоли работает не очень хорошо.



В ремиссию Диме выйти так и не удалось. Но получилось стабилизировать состояние — опухоль перестала расти. Помогли четыре курса поддерживающей химиотерапии и полтора года метрономной терапии лекарственным препаратом «Серолимус».

Позже, по словам лечащего врача, организм Димы привык к лечению, терапия перестала быть эффективной. Болезнь начала прогрессировать. В июне прошлого года у Димы случился рецидив.

Благотворители уже поддерживали Диму в лечении — помогали оплатить молекулярно-генетическое исследование опухоли и приобрести лекарственный препарат «Авастин». Всё это позволило Диме продолжить борьбу с болезнью.



Сейчас ему вновь нужна помощь. Диме требуется специальное исследование — полноэкзомное секвенирование. Оно поможет подобрать наиболее подходящий препарат для проведения противорецидивной терапии.

«Дима лечится уже не первый год. На данный момент он мужественно проходит курс противорецидивной химиотерапии в клинике им. В. А. Алмазова. Чтобы подобрать наиболее подходящий для лечения препарат, Диме рекомендовано полноэкзомное секвенирование. К сожалению, данное исследование не оплачивается за счёт средств государственного бюджета. Поэтому требуется помощь благотворителей», — говорит лечащий врач Юлия Тошина.

