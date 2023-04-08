Сложный подросток из поселка Сергиево избил взрослого мужчину аварийным молотком

Полиция Красносельского района Петербурга задержала 15-летнего подростка по подозрению в хулиганстве. Юноша знаком правоохранителям по делу о грабеже и разбое. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В четверг днем в полицию поступило сообщение о том, что у дома 46 на Пограничника Гарькавого происходит групповая драка. Прибывшие на место сотрудники нашли на месте только 53-летнего мужчину, который с травмой головы был госпитализирован, а позднее в удовлетворительном состоянии отпущен домой.
На следующий день в пятом часу утра на Ленинском проспекте был задержан 15-летний подозреваемый. Следствие полагает, что во время ссоры он нанес несколько ударов по голове потерпевшему аварийным молотком из общественного транспорта.
«Следует отметить, что на момент драки в отношении подростка уже была избрана мера пресечения — обязательство о явке по подозрению в причастности к грабежу и разбою в Красносельском районе. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — добавили в ГУ МВД.