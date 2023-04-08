Сложный подросток из поселка Сергиево избил взрослого мужчину аварийным молотком

Полиция Красносельского района Петербурга задержала 15-летнего подростка по подозрению в хулиганстве. Юноша знаком правоохранителям по делу о грабеже и разбое. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



В четверг днем в полицию поступило сообщение о том, что у дома 46 на Пограничника Гарькавого происходит групповая драка. Прибывшие на место сотрудники нашли на месте только 53-летнего мужчину, который с травмой головы был госпитализирован, а позднее в удовлетворительном состоянии отпущен домой.

