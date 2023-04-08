    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, ю-з

    771мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.4eur90.29

    Сложный подросток из поселка Сергиево избил взрослого мужчину аварийным молотком

    690
    3 комментария

    Полиция Красносельского района Петербурга задержала 15-летнего подростка по подозрению в хулиганстве. Юноша знаком правоохранителям по делу о грабеже и разбое. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    В четверг днем в полицию поступило сообщение о том, что у дома 46 на Пограничника Гарькавого происходит групповая драка. Прибывшие на место сотрудники нашли на месте только 53-летнего мужчину, который с травмой головы был госпитализирован, а позднее в удовлетворительном состоянии отпущен домой.

    На следующий день в пятом часу утра на Ленинском проспекте был задержан 15-летний подозреваемый. Следствие полагает, что во время ссоры он нанес несколько ударов по голове потерпевшему аварийным молотком из общественного транспорта.

    «Следует отметить, что на момент драки в отношении подростка уже была избрана мера пресечения — обязательство о явке по подозрению в причастности к грабежу и разбою в Красносельском районе. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — добавили в ГУ МВД.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДракаИзбиение
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close