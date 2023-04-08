Как постирать пуховик, куртку, горнолыжный костюм и убрать их на лето

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Лучшее время для уборки зимней одежды на хранение — эти выходные. Через несколько дней придет Чистый четверг, так что у вас и без этой задачи будет чем заняться. С коллегами из Wday рассказываем, как постирать, погладить и подготовить к долгому хранению теплые вещи, чтобы они не занимали много места и оставались свежими.



Флисовая куртка или синтетический пуховик Простые флисовые или объемные куртки с синтетическим наполнителем — самые неприхотливые в стирке: кидаете в машинку на режиме для синтетики или на «деликатной стирке» при температуре не выше 30 градусов, потом сушите на вешалке — и готово.



Такие куртки можно как угодно складывать, уминать и скручивать, использовать вакуумные пакеты, чтобы уменьшить объем хранения. Гладить, если нужно, можно только флиски: с изнанки, на самой низкой температуре. Но в целом, как и со всей верхней одеждой, со стирками лучше не перебарщивать — в процессе носки иногда лучше просто оттереть пятна.



Горнолыжный костюм из мембранной ткани Мембранный горнолыжный костюм лучше всего стирать вручную. Для этого нужно брать только специальные средства, на которых указано «подходит для стирки мембраны» — они продаются в спортивных магазинах. Порошком и отбеливателем пользоваться нельзя, иначе уже после первого сезона костюм будет непригоден к использованию. Горнолыжные костюмы обычно сушат горизонтально, на махровом полотенце, чтобы не потеряли форму. Гладить не нужно, но если вдруг вы решите это сделать, то очень осторожно и с изнанки. После сушки желательно обработать костюм водоотталкивающей пропиткой — разные виды ее продаются в баллончиках. Так мембранная ткань дольше сохранит свои свойства.



Чистые вещи также спокойно уминаются в вакуумный пакет и убираются до следующего сезона.

Пуховик с натуральным пухом Такую вещь можно стирать в машине, застегнув, вывернув наизнанку и сняв меховые вставки. Предварительно лучше мягкой губкой потереть загрязненные места. Стирать на режиме деликатной стирки при 40 градусах, лучше всего со средствами для стирки пуховых изделий. А если вы все-таки выбрали порошок, то в нем не должно быть хлора или отбеливателей. И никаких кондиционеров для белья. Кроме того, можно кинуть в барабан машинки специальные мячики для взбивания пуха — они продаются в хозяйственных отделах. Полоскать вещь лучше всего два или даже три раза, отжимать либо вручную, либо на минимальных оборотах.



Оптимальный способ сушить пуховики — на открытом воздухе в ясный день. Однако хорошая погода, увы, в наших широтах дефицит, поэтому обычно их раскладывают на махровом полотенце. Повесить на «плечики» тоже не возбраняется. Главное — не сушить на батарее и в процессе обязательно разминать поверхность, чтобы раздробить комки пуха. Гладить пуховики утюгом нельзя.

Как хранить изделие? Лучше всего оставить висеть в шкафу, не сворачивая и не сминая, в кофре из хлопчатобумажной ткани. От вакуумного хранения настоящий пуховик портится: натуральный наполнитель слеживается, вещь становится «худее» и теряет согревающие свойства. Некоторые все же практикуют такое, просто откачивают из пакетов не весь воздух. Если в шкафах совсем нет места, то после вакуума нужно несколько раз на холоде энергично встряхнуть вещь и дать ей повисеть пару дней. Другой вариант — повесить на день в ванной, чтобы пух расправился под действием горячего пара.

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Натуральная шуба Шубы, естественно, можно только чистить. Перед длительным хранением это обязательно. Можно в химчистке, но можно и дома. Это несложно: в полутора литрах воды развести чайную ложку спирта и три чайные ложки соды. Губкой, смоченной этим раствором, протереть грязные места и жировые пятна.



Затем меховое изделие нужно проветрить, повесив в застегнутом виде на «плечиках». Лучше всего в темном помещении с хорошим воздухообменом. Например, оставить на неделю где-нибудь на даче. Перед упаковкой можно расчесать специальной щеткой.

Хранить шубу нужно в прохладном, даже холодном помещении. Тут опять же в выигрыше оказываются владельцы дач и садовых домиков. Если же такового у вас нет, постарайтесь найти для мехов самый прохладный и темный угол шкафа. И не забывайте летом несколько раз вынимать их для проветривания, иначе может появиться неприятный запах.

Шубы в вакууме не хранят. И вообще никогда не хранят в полиэтилене. Их развешивают на деревянных вешалках, подходящих по размеру, в специальных тканевых чехлах. Причем для светлого меха лучше использовать синие чехлы, чтобы он не пожелтел. Желательно, чтобы изделию было просторно в шкафу.



Зимняя обувь Прежде чем убрать сапоги или ботинки на хранение, их тоже нужно как следует почистить. Для мытья обуви из натуральной кожи можете применять мыльный раствор, только старайтесь максимально сократить время воздействия воды на поверхность изделия. Внутреннюю поверхность сапог или ботинок лучше обработать обеззараживающим спреем для обуви или положить внутрь ватный диск, смоченный перекисью водорода. Вымытой обуви дайте как следует высохнуть при комнатной температуре в хорошо проветриваемом месте — не рядом с батареей.

Сухую и чистую зимнюю обувь необходимо как следует набить изнутри бумагой или специальными пенопластовыми или надувными распорками, которыми пара комплектовалась при продаже. Это для того, чтобы во время хранения обувь не съежилась, не ссохлась, не покоробилась. Внутрь каждого сапога и ботинка положите предварительно пакетик с силикагелем (мелкими шариками, которые абсорбируют влагу).



Обязательно смажьте кожаную поверхность сапог и ботинок специальным кремом для обуви — цветом в тон или бесцветным. После этого можно складывать всё в коробки и убирать на хранение в сухое нежаркое помещение. Только проследите, чтобы сапоги с высокими голенищами провели лето, вытянувшись в «полный рост», — не нужно складывать их пополам. Высокие мягкие ботфорты лучше хранить в подвешенном состоянии.



Убирая на лето замшевые сапоги, не мойте их, а лучше почистите фланелью или каучуковой щеткой. Можно использовать и специальный пенистый спрей-очиститель: покрыть составом сухие загрязненные места, подержать немного и очистить губкой. Затем — проветрить, набить изнутри для сохранения формы и также сложить в коробки.

Свитеры и вязаные шапки Изделия из шерсти и кашемира нужно стирать вручную, в воде не горячее 30 градусов, с самым мягким моющим средством. В идеале — с тем, которое предназначено именно для стирки вязаных вещей. Свитеры, пуловеры и шапки не следует сушить на вешалке — лучше использовать раскладную сушилку, подложив под одежду сухое полотенце.



Чистые сухие изделия рекомендуем хранить на полках или в специальных контейнерах в шкафах. Чтобы вещи не привлекли моль, подложите к ним саше с травами: лавандой, пижмой, мятой, табаком. Для шапок лучше использовать вешалку и хранить их в расправленном виде.

