Водоканал и крупнейших застройщиков Петербурга собрали в сообщество взяточников

В СК переданы все дела по превышению полномочий сотрудниками Водоканала при подключении новостроек за десятки миллионов кешем. Теперь они и застройщики превращаются в фигурантов дел о взятках.

В Следственный комитет Петербурга на днях переданы все уголовные дела, возбужденные в отношении сотрудников Водоканала о превышении полномочий. Об этом 47news рассказали в прокуратуре города, где принималось решение.



Возбужденные прошлым летом дела полностью расследованы в ГСУ полиции. В СК они перерождаются в профильные для ведомства составы: дача, получение и посредничество в передаче взяток.



Как сообщал 47news, новым объектам присваивались номера ранее выданных разрешений на площадки с кратно меньшим потреблением ресурса. Так, застройщики не платили сотни миллионов за необходимую реконструкцию сетей. Ущерб Водоканалу оценивается в 1 млрд рублей. Наше издание рассказывало, как пагубно это для жителей города.



Как установлено полицейским следствием, подложными техусловиями на водоснабжение жилых комплексов воспользовались застройщики «ФСК Лидер Северо-Запад», «Бонава» и еще ряд других знаковых девелоперов. В канве каждого — свое уголовное дело.

Представители этих компаний проходили свидетелями по уголовным делам о превышении. Это логично — превышали должностные лица Водоканала, оформляя лукавые техусловия на подключения к сетям. Но в процессе расследования было детально установлено, кто, когда, сколько и кому передавал для решения вопроса. Естественно, решения о передаче принималось на уровне генеральных директоров застройщиков. Все они были допрошены, и все дали показания. Как и сотрудники компаний (они не стеснялись начальства). Посредники тоже. Никто запираться не стал.



Например, в одном из случаев использовалась схема закладки в банковские ячейки. В других работали фирмы-посредники, оказывающие услуги по подготовке проекта. Передавались и кеш, и квартиры, и встроенные коммерческие помещения.

Поскольку застройщики пошли на сотрудничество, к ним может быть применена норма о прекращении уголовного преследования. Но на этом месте запятая: если в полицейском расследовании прокуратура настоятельно рекомендовала сохранить за застройщиками статус свидетелей (во избежание паники на строительном рынке), то Следком еще не решил. Зная репрессивный уклон ведомства, можно предположить, что прошлые договоренности рассеются как дым. Обойти норму о прекращении преследования несложно. Применение стоит не только на сообщении о преступлении, но и активном способствовании расследованию. Степень активности оценивает следователь. В общем, варианты есть.



Что касается сотрудников Водоканала, то сейчас арестован начальник службы разрешительной документации Вячеслав Гольдин. По версии следствия, он фабриковал техусловия и вносил изменения в базу данных Водоканала. У него арестовано имущество стоимостью более 500 млн рублей.

Следующий — ведущий специалист по управлению подключениями Антон Вебер. Ему отводят роль переговорщика с застройщиками и посредниками. 47news писал про эпизод решения вопроса компанией «ФСК Лидер Северо-Запад», где фигурировал Вебер. Его также называют фигурой, полностью подконтрольной замдиректора Водоканала по техприсоединениям Александру Саблину.



Предъявлено обвинение ныне отстраненному руководителю Вебера-младшего Павлу Александрову. Под следствием его подчиненный — ведущий специалист Артем Иванов, он выступал посредником. Кстати, его называли человеком, способным договориться о подключении вообще любого объекта в городе. Обвинение предъявлено бывшему замдиректора департамента по реализации подключений Алексею Грибулину. Еще один подозреваемый — Леушкин — подался в бега. Под следствием руководитель отдела по подключениям Елена Бармина. Статус свидетеля может измениться у бывшего директора дирекции подключений Дмитрия Зверева: он подписывал справки с Госстройнадзором о выполнении застройщиками техусловий.



Отдельная история с бывшим гендиректором Водоканала Александром Даниловым. После задержания он по сигналу из космоса был реабилитирован и остался свидетелем. При этом на него дали показания все участники концессии. Эти же показания есть сейчас перед следователем СК. Как в ведомстве будут выходить из ситуации — посмотрим.

