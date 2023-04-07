Суд заключил под стражу украинского пилота, посадившего самолет в Брянской области

Советский районный суд Брянска заключил под стражу украинского пилота, который 5 апреля на легкомоторном самолете сел в поле у населенного пункта Бутовск. Его подозревают в незаконном пересечении государственной границы (ч. 1 ст. 322 УК РФ). Об этом 7 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Брянской области.

По версии следствия, мужчина 1955 года рождения управлял самолетом типа А-22, пересек границу с Россией с целью совершения противоправных действий, но зацепился за высоковольтную линию электропередачи, после чего совершил вынужденную посадку. Документов и разрешения на пересечение границы у него не было.

