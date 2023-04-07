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    Суд заключил под стражу украинского пилота, посадившего самолет в Брянской области

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    Советский районный суд Брянска заключил под стражу украинского пилота, который 5 апреля на легкомоторном самолете сел в поле у населенного пункта Бутовск. Его подозревают в незаконном пересечении государственной границы (ч. 1 ст. 322 УК РФ). Об этом 7 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Брянской области.

    По версии следствия, мужчина 1955 года рождения управлял самолетом типа А-22, пересек границу с Россией с целью совершения противоправных действий, но зацепился за высоковольтную линию электропередачи, после чего совершил вынужденную посадку. Документов и разрешения на пересечение границы у него не было.

    Объединенная пресс-служба судов Брянской области

    ТАСС со ссылкой на Росгвардию сообщал, что, со слов самого пилота, за работу ему обещали 50 тысяч гривен (чуть больше 100 тысяч рублей). Он должен был произвести разведку с воздуха.

    Севший в поле у села Бутовск самолет первыми увидели местные жители и сообщили об этом в полицию. В задержании мужчины участвовал весь силовой блок региона.

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    Комментарии 16

    Гость07 Апр 2023 в 17:58
    Ату его,проказника!
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