Госдума приняла закон об уголовной ответственности за сбор ценных грибов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за уничтожение ценных грибов и растений, в том числе занесенных в Красную книгу. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента 6 апреля.
Законопроект внесен в Госдуму в ноябре 2022 года, изначально касавшись только охраны ценных растительных объектов, но позже к ним добавились и грибы. В Уголовный кодекс вносится
Максимальное наказание — лишение свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом до миллиона рублей.
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