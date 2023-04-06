Госдума приняла закон об уголовной ответственности за сбор ценных грибов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за уничтожение ценных грибов и растений, в том числе занесенных в Красную книгу. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента 6 апреля.



Законопроект внесен в Госдуму в ноябре 2022 года, изначально касавшись только охраны ценных растительных объектов, но позже к ним добавились и грибы. В Уголовный кодекс вносится статья 260.1 о незаконном уничтожении, повреждении, добыче, сборе и обороте особо ценных объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ.