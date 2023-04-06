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    Госдума приняла закон об уголовной ответственности за сбор ценных грибов

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    18 комментариев

    Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за уничтожение ценных грибов и растений, в том числе занесенных в Красную книгу. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента 6 апреля.

    Законопроект внесен в Госдуму в ноябре 2022 года, изначально касавшись только охраны ценных растительных объектов, но позже к ним добавились и грибы. В Уголовный кодекс вносится статья 260.1 о незаконном уничтожении, повреждении, добыче, сборе и обороте особо ценных объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ.

    Максимальное наказание — лишение свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом до миллиона рублей.

    Чем грозит новый закон любителям тихой охоты, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 18

    Гость06 Апр 2023 в 21:24
    Ну а что,белый порошок растительного происхождения из Южной Америки им пайком в думе выдают,спасибо еще что они с этими грибами еще не разговаривают))
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 21:10
    Надо тогда ботанику срочно вводить в образовательный процесс полицейских.Породы собак они уже выучили,теперь срочно грибами надо заняться,чтоб ни один ценный экземпляр не был вынесен из леса!
    +1−0
    kobr06 Апр 2023 в 21:08
    Ценные грибы это как? Для меня былые и подосиновики ценные, для кого то мухоморы галюценогенные?
    +1−0
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