В Подмосковье и Белгородской области упали беспилотники

В подмосковном Подольске упал самодельный дрон. Следов взрывчатки и других устройств на нем не обнаружили, сообщает 6 апреля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.
По предварительным данным, накануне аппарат упал на участок местной жительницы. Первичный осмотр полиции показал, что он явно кустарного производства и не раз ремонтировался. Впрочем, беспилотник направили на экспертизу, начата проверка.
Кроме того, система ПВО сбила беспилотник в Валуйском городском округе Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, остатки аппарата упали в поле, никто не погиб и не пострадал. Оперативная группа отправилась обследовать территорию.