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    В Подмосковье и Белгородской области упали беспилотники

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    2 комментария

    В подмосковном Подольске упал самодельный дрон. Следов взрывчатки и других устройств на нем не обнаружили, сообщает 6 апреля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

    По предварительным данным, накануне аппарат упал на участок местной жительницы. Первичный осмотр полиции показал, что он явно кустарного производства и не раз ремонтировался. Впрочем, беспилотник направили на экспертизу, начата проверка.

    Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»
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    Кроме того, система ПВО сбила беспилотник в Валуйском городском округе Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, остатки аппарата упали в поле, никто не погиб и не пострадал. Оперативная группа отправилась обследовать территорию.

    Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»

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    Комментарии 2

    Гость06 Апр 2023 в 18:19
    Пора менять главаря на мир.
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 17:41
    стрижи прилетели. новая картина по васнецову.
    +0−0
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