В школе под Уфой 13-летняя девочка с ножом набросилась на одноклассниц

Школьная ссора закончилась поножовщиной в селе Иглино под Уфой. Конфликт произошел между семиклассницами. Подробности 5 апреля сообщает Следственный комитет Башкирии.



По предварительной информации, ножевые ранения одноклассницам нанесла 13-летняя девочка. Пострадавшие выбежали из класса, им оказали медицинскую помощь.



Как рассказали UFA1.RU в образовательном учреждении, стычка произошла во время урока. Удары кухонным ножом якобы пришлись на кисти рук и туловища девочек. Нападавшую остановил учитель.



Госпитализация детям не понадобилась — их отправили лечиться домой, сообщили UFA1.RU в Минздраве.

