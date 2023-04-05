В школе под Уфой 13-летняя девочка с ножом набросилась на одноклассниц

Школьная ссора закончилась поножовщиной в селе Иглино под Уфой. Конфликт произошел между семиклассницами. Подробности 5 апреля сообщает Следственный комитет Башкирии.
По предварительной информации, ножевые ранения одноклассницам нанесла 13-летняя девочка. Пострадавшие выбежали из класса, им оказали медицинскую помощь.
Как рассказали UFA1.RU в образовательном учреждении, стычка произошла во время урока. Удары кухонным ножом якобы пришлись на кисти рук и туловища девочек. Нападавшую остановил учитель.
Госпитализация детям не понадобилась — их отправили лечиться домой, сообщили UFA1.RU в Минздраве.
На месте ЧП работают следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции.
В феврале в подмосковных Химках пятиклассницу в туалете учебного заведения порезала одноклассница. Пострадавшая получила около ста ножевых ранений. Следственный комитет квалифицировал случившееся как покушение на убийство. Школьница, которая принесла в школу из дома нож, будет проходить по делу максимум свидетелем. Она не достигла возраста уголовной ответственности.