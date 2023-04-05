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    В школе под Уфой 13-летняя девочка с ножом набросилась на одноклассниц

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    15 комментариев

    Школьная ссора закончилась поножовщиной в селе Иглино под Уфой. Конфликт произошел между семиклассницами. Подробности 5 апреля сообщает Следственный комитет Башкирии.

    По предварительной информации, ножевые ранения одноклассницам нанесла 13-летняя девочка. Пострадавшие выбежали из класса, им оказали медицинскую помощь.

    Как рассказали UFA1.RU в образовательном учреждении, стычка произошла во время урока. Удары кухонным ножом якобы пришлись на кисти рук и туловища девочек. Нападавшую остановил учитель.

    Госпитализация детям не понадобилась — их отправили лечиться домой, сообщили UFA1.RU в Минздраве.

    На месте ЧП работают следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции.

    В феврале в подмосковных Химках пятиклассницу в туалете учебного заведения порезала одноклассница. Пострадавшая получила около ста ножевых ранений. Следственный комитет квалифицировал случившееся как покушение на убийство. Школьница, которая принесла в школу из дома нож, будет проходить по делу максимум свидетелем. Она не достигла возраста уголовной ответственности.

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    Комментарии 15

    25346053105 Апр 2023 в 17:03
    Девочка наслушалась Путина.
    +1−2
    ProstoZloy05 Апр 2023 в 16:57
    "Она не достигла возраста уголовной ответственности."
    Значит, может и дальше ходить в обычную школу и продолжать в том же духе.
    В СССР для таких отмороженных деток специнтернаты были.
    +4−0
    Гость05 Апр 2023 в 16:50
    "Мы попали в ловушку, пора остановить войну!" Друг Гиркина в панике...
    +1−0
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