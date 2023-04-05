Санна Марин сказала, когда уйдет с поста премьера Финляндии и главы партии

Финский премьер-министр Санна Марин, партия которой проиграла выборы, сказала, когда покинет руководящий пост в стране и в Социал-демократической партии (СДП).



Как 5 апреля пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление Марин, она подаст прошение об отставке с поста премьера уже в четверг, 6 апреля. А осенью, после следующего съезда СДП, уйдет и с должности председателя партии.

Санна Марин также уточнила, что не планирует участвовать в предстоящих президентских выборах в 2024 году, но будет продолжать политическую карьеру в качестве депутата парламента Финляндии.