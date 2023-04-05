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    Санна Марин сказала, когда уйдет с поста премьера Финляндии и главы партии

    1996
    6 комментариев

    Финский премьер-министр Санна Марин, партия которой проиграла выборы, сказала, когда покинет руководящий пост в стране и в Социал-демократической партии (СДП).

    Как 5 апреля пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление Марин, она подаст прошение об отставке с поста премьера уже в четверг, 6 апреля. А осенью, после следующего съезда СДП, уйдет и с должности председателя партии.

    Санна Марин также уточнила, что не планирует участвовать в предстоящих президентских выборах в 2024 году, но будет продолжать политическую карьеру в качестве депутата парламента Финляндии.

    Почему очередные парламентские выборы в Финляндии привели к уходу с лидирующих позиций социал-демократов и усилению правоцентристской Национальной коалиции, и чем это грозит России — читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 6

    lamer05 Апр 2023 в 15:44
    В синематографу можно, в картинах для взрослых участвовать.
    +0−0
    Гость05 Апр 2023 в 15:43
    ХаХаХа. Санна Марин решила подготовить запасной аэродром , устроилась модератором на Фонтань , и трёт нелицеприятные комментарии об себе , любимой :)
    +0−0
    Марти МакФлай05 Апр 2023 в 15:24
    Ждем поплясать на VK Fest.
    +0−0
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