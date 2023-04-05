СК заинтересовался прорывом трубы на Рижском, где в промоину упала машина и пострадали пятеро

Следственный комитет ведет доследственную проверку после прорыва трубы с кипятком на Рижском проспекте. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба управления ведомства по Петербургу.
Следователи осматривают место прорыва вместе с сотрудниками МЧС, экспертами судебно-экспертного центра. Отмечается, что, по предварительным данным, пострадали 66-летний мужчина и 10-летний мальчик, сидевшие в провалившейся под асфальт машине. Они получили ожоги разной степени тяжести и попали в больницу.
Причины прорыва устанавливаются.
По данным «Фонтанки», из-за прорыва пострадали пять человек. По предварительным данным, ожоги получили также двое спасателей, а еще в больницу с 7 % ожогов конечностей увезли 57-летнего жильца соседнего дома.