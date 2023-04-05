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    СК заинтересовался прорывом трубы на Рижском, где в промоину упала машина и пострадали пятеро

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    9 комментариев

    Следственный комитет ведет доследственную проверку после прорыва трубы с кипятком на Рижском проспекте. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба управления ведомства по Петербургу.

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    Следователи осматривают место прорыва вместе с сотрудниками МЧС, экспертами судебно-экспертного центра. Отмечается, что, по предварительным данным, пострадали 66-летний мужчина и 10-летний мальчик, сидевшие в провалившейся под асфальт машине. Они получили ожоги разной степени тяжести и попали в больницу.

    Причины прорыва устанавливаются.

    По данным «Фонтанки», из-за прорыва пострадали пять человек. По предварительным данным, ожоги получили также двое спасателей, а еще в больницу с 7 % ожогов конечностей увезли 57-летнего жильца соседнего дома.

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    Комментарии 9

    Гость05 Апр 2023 в 12:53
    В центре города машины проваливаются в кипяток, а мы всё о мировом господстве... Патриоты, ау?
    +0−0
    28036888105 Апр 2023 в 12:43
    Русский флаг повесьте в киеве и возмущайтесь
    +0−0
    lexandr_5e4ce78957e8405 Апр 2023 в 12:28
    "какой интересный прорыв!!!"- воскликнул СК
    +0−0
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