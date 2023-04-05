Пять человек пострадали в результате прорыва трубы с кипятком в Петербурге. Еще один — жилец соседнего дома

По уточненным данным, еще один человек был госпитализирован после прорыва трубы с кипятком в Адмиралтейском районе. Всего пострадавших теперь пятеро.
Как стало известно «Фонтанке» 5 апреля, в больницу с
Также в больнице 65-летний мужчина и 10-летний мальчик. У них, по предварительной информации,
Им на помощь пришли приехавшие на вызов спасатели. Они вынесли на руках людей. Двое спасателей также получили ожоги конечностей.
В «Теплосети» подтвердили, что в зоне разлива теплоносителя оказались пять человек: четверо взрослых и один ребенок. Пострадавшие госпитализированы. Специалисты предприятия находятся на связи со всеми взрослыми пострадавшими и родителями ребенка. Им будет оказана вся необходимая помощь в лечении и реабилитации.
Прорыв у дома 4 по Дровяной улице зафиксировали около девяти часов утра. Дефект выявили на трубопроводе диаметром