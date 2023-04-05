    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, с-в

    770мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.36eur86.72

    Пять человек пострадали в результате прорыва трубы с кипятком в Петербурге. Еще один — жилец соседнего дома

    6770
    20 комментариев

    По уточненным данным, еще один человек был госпитализирован после прорыва трубы с кипятком в Адмиралтейском районе. Всего пострадавших теперь пятеро.

    Как стало известно «Фонтанке» 5 апреля, в больницу с 7 % ожогов конечностей увезли 57-летнего жильца соседнего с прорывом дома.

    ПоделитьсяПоделиться

    Также в больнице 65-летний мужчина и 10-летний мальчик. У них, по предварительной информации, 6 % ожогов конечностей. Они находились в машине, которая попала в промоину. Это попало на видео. Вместе с ними в авто была девочка.

    Им на помощь пришли приехавшие на вызов спасатели. Они вынесли на руках людей. Двое спасателей также получили ожоги конечностей.

    В «Теплосети» подтвердили, что в зоне разлива теплоносителя оказались пять человек: четверо взрослых и один ребенок. Пострадавшие госпитализированы. Специалисты предприятия находятся на связи со всеми взрослыми пострадавшими и родителями ребенка. Им будет оказана вся необходимая помощь в лечении и реабилитации.

    Прорыв у дома 4 по Дровяной улице зафиксировали около девяти часов утра. Дефект выявили на трубопроводе диаметром 800 мм. Площадь разлива составила 500 квадратных метров.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ17
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 20

    Гость05 Апр 2023 в 12:56
    Тут по любому должен кто-то возбудиться........
    Или возбудилка исшоркалась об мядали........
    +0−0
    душилидушили05 Апр 2023 в 12:19
    Тоже, наверное, девушка какая-то статуэтку подложила в трубу по наводке вражеских спецслужб?
    +1−0
    Donkey2115005 Апр 2023 в 12:00
    В комментариях забыли главное - поблагодарить спасателей, которые с риском для собственного здоровья полезли в кипяток, и спасли беспомощных людей. Пожелаем им поскорее поправиться, и чтобы в дальнейшем им пореже приходилось рисковать из-за чьей-то вороватости и разгильдяйства!
    +4−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close