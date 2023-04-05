Пять человек пострадали в результате прорыва трубы с кипятком в Петербурге. Еще один — жилец соседнего дома

По уточненным данным, еще один человек был госпитализирован после прорыва трубы с кипятком в Адмиралтейском районе. Всего пострадавших теперь пятеро.

Как стало известно «Фонтанке» 5 апреля, в больницу с 7 % ожогов конечностей увезли 57-летнего жильца соседнего с прорывом дома.



Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Поделиться Поделиться





Также в больнице 65-летний мужчина и 10-летний мальчик. У них, по предварительной информации, 6 % ожогов конечностей. Они находились в машине, которая попала в промоину. Это попало на видео. Вместе с ними в авто была девочка.

Им на помощь пришли приехавшие на вызов спасатели. Они вынесли на руках людей. Двое спасателей также получили ожоги конечностей. В «Теплосети» подтвердили, что в зоне разлива теплоносителя оказались пять человек: четверо взрослых и один ребенок. Пострадавшие госпитализированы. Специалисты предприятия находятся на связи со всеми взрослыми пострадавшими и родителями ребенка. Им будет оказана вся необходимая помощь в лечении и реабилитации.