Схема не нова. Что роднит Дарью Трепову и дропов, которых использует наркомафия

Дарью Трепову, которая принесла бюст с бомбой на встречу с Владленом Татарским, направляли по той же схеме, что помощников телефонных мошенников и наркокурьеров. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 апреля.



По нашим данным, Трепова получала задания через мессенджер. Кроме того, использовался как минимум один курьер — таксист, который передал ей бюст с бомбой в Москве. Об опасности груза он, вероятно, не знал.

Курьер, вероятно, мог быть не один. Аналогичную схему используют наркодилеры и телефонные мошенники. В таких преступлениях могут быть задействованы до трех человек, — они не знакомы друг с другом и знают лишь координаты тайников, в которых спрятано запретное. Подробнее о схеме «Фонтанка» писала, когда в Металлострое был задержан грузовик с 200 кило самого дорогого наркотика.