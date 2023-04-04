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    ТЕМА ДНЯ

    Показания Дарьи Треповой

    Взрыв на Университетской

    Схема не нова. Что роднит Дарью Трепову и дропов, которых использует наркомафия

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    Дарью Трепову, которая принесла бюст с бомбой на встречу с Владленом Татарским, направляли по той же схеме, что помощников телефонных мошенников и наркокурьеров. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 апреля.

    По нашим данным, Трепова получала задания через мессенджер. Кроме того, использовался как минимум один курьер — таксист, который передал ей бюст с бомбой в Москве. Об опасности груза он, вероятно, не знал.

    Курьер, вероятно, мог быть не один. Аналогичную схему используют наркодилеры и телефонные мошенники. В таких преступлениях могут быть задействованы до трех человек, — они не знакомы друг с другом и знают лишь координаты тайников, в которых спрятано запретное. Подробнее о схеме «Фонтанка» писала, когда в Металлострое был задержан грузовик с 200 кило самого дорогого наркотика.

    По предварительной информации, бомба также была заказана через мессенджер и передана посреднику.

    О чем еще стало известно из показаний Дарьи Треповой, читайте в материале «Фонтанки».

    Вечером 2 апреля в кафе, что в доме 25 по Университетской набережной, проходила встреча «Кибер Фронта Z». Вел ее военкор Владлен Татарский. Дарья Трепова принесла на встречу бюст, внутри которого была заложена бомба. В результате взрыва Татарский погиб, пострадали несколько десятков человек. Люди до сих пор продолжают обращаться за помощью к медикам.

    Трепова была задержана на следующий день на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга. В данный момент ее этапировали в Москву, где будет избрана мера пресечения. Уголовное дело изначально было возбуждено по статье об убийстве, однако позже преступление переквалифицировали на теракт.

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