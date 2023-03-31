Металлострой и 200 кило наркотика – уже не ново. Как теперь работает трафик наркомафии

Металлострой, обычный грузовик. Внутри вкусный и полезный груз – фрукты. Но это только по накладным. В тайниках полиция обнаружила нездоровое: белый порошок общим весом в 200 килограмм.

О том, что в Петербурге обнаружен грузовик с 200 кг наркотика из Латинской Америки днем 30 марта сообщила пресс-служба МВД. Официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала о том, что «пресечена деятельность международной наркогруппировки». Стоимость найденного в тайнике оценили в 800 миллионов рублей. Естественно, тут же возбудили уголовное дело об обороте в особо крупном размере.

Всех участников схемы поставок и каналы распространения еще предстоит установить. Те, кто задержан сейчас – лишь курьеры. Да и сроки, пусть и аховые (за подобные преступления грозит до 20 лет), для них не в новинку.

Как работает трафик наркомафии и при чем тут Telegram Желающие подзаработать относительно легко, пусть и с высокими рисками есть всегда. Находят перевозчиков как раз в Телеграм-каналах (как и тех, кто с риском для свободы помогает телефонным мошенникам). Схема работает так: GPS-координаты места, где находится тайник, сбрасывают в мессенджер. Как и информация о том, куда и во сколько нужно приехать и забрать то, что спрятано. Какое-то время курьер хранит наркотики – ровно до той поры, пока ему не приходят следующие координаты. На сей раз нового тайника. Запрещенный груз оттуда заберет уже другой курьер.

«Кататься» наркотики могут долго и весьма затейливо. Из Подмосковья – в Ленобласть, а оттуда обратно в Москву – стандартная схема, говорят в полиции. Плата за высокий риск по 150 тысяч рублей за раз. В случае с «сюрпризом» в фруктах и его 800-миллионной оценкой – капля в море. Сколько подобных «ходок» совершили и, соответственно, заработали нынешние курьеры, неизвестно. Как и то, что они могли рассказать полиции, кроме координат. Задержанные перевозчики и их «коллеги» вряд ли хотя бы в отдаленном приближении находятся у низших ступеней мафиозной иерархии. Но и им вряд ли стоит забывать о кодексе тех, кто не выносит ни шума, ни публичности. В тех же каналах, где набирают курьеров, новичков сразу предупреждают: возможно контрнаблюдение. Тем же, кто выделяется особой болтливостью, намекают на перспективу неприятностей. Например, внезапные пожары в семейном гнезде.