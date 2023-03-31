Хватит уже снега. В Петербурге изъяли более 200 килограммов самого дорогого наркотика

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с петербургскими коллегами перекрыли канал поставки дорогого наркотика из Латинской Америки. Об этом 31 марта сообщает «МВД Медиа».



В Петербурге были задержаны двое ранее неоднократно судимых местных жителей. По предварительным данным, они перевозили наркотик, спрятав его в грузовике под фруктами. Полиция изъяла более 200 килограммов белого порошка, стоимость партии на черном рынке превышает 800 млн рублей.

«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств)», — сообщили в МВД.