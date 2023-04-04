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    Законопроект о приостановке трудовых договоров на время военной службы внесён в Госдуму

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    В Госдуму поступил законопроект, защищающий трудовые гарантии добровольцев и мобилизованных. Об этом сообщает 4 апреля в своём телеграм-канале глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

    Законопроект "О внесении изменений в статью 12(1) ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации" и поправки к законопроекту "О внесении изменений в статью 332 Трудового кодекса Российской Федерации" внесли ряд сенаторов и депутатов Госдумы.

    «Предлагаемые изменения призваны обеспечить трудовые гарантии работников, призванных на военную службу по мобилизации, а также работников, заключивших контракт о прохождении военной службы, контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации», - рассказывает Клишас.

    По его словам, документ предусматривает приостановку срочных контрактов (трудовых договоров) работников на период прохождения ими военной службы. После её завершения трудовой договор будет возобновляться — на срок, оставшийся на момент приостановки. Исключение - краткосрочные служебные контракты (трудовые договоры) со сроком до года. Они под данное предложение не подпадают.

    «Действие указанных положений предлагается распространять на правоотношения, возникшие с даты начала специальной военной операции (с 24 февраля 2022 года)», - отмечается в сообщении.

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