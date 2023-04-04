Законопроект о приостановке трудовых договоров на время военной службы внесён в Госдуму

В Госдуму поступил законопроект, защищающий трудовые гарантии добровольцев и мобилизованных. Об этом сообщает 4 апреля в своём телеграм-канале глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.



Законопроект "О внесении изменений в статью 12(1) ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации" и поправки к законопроекту "О внесении изменений в статью 332 Трудового кодекса Российской Федерации" внесли ряд сенаторов и депутатов Госдумы.



«Предлагаемые изменения призваны обеспечить трудовые гарантии работников, призванных на военную службу по мобилизации, а также работников, заключивших контракт о прохождении военной службы, контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации», - рассказывает Клишас.

