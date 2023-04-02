В петербургском ТРК снова драка. Силами мерялись девушки, пострадал туалет

Кабинка туалета стала жертвой девичьей драки в торговом центре в Приморском районе Петербурга. Там заперлась одна из участниц, которая не слышала уговоров.



Видео из ТРК «Пять озёр» появилось в распоряжении «Фонтанки» 2 апреля. Что именно не поделили юные посетительницы, осталось за кадром. Накануне около восьми часов вечера клубок тел едва не упал на ребёнка. Девушки сцепились так крепко, что разнимать их пришлось в восемь рук. Особенно сложно было освободить волосы.

Одна из героинь видео встала, вторая некоторое время просидела на полу. По предварительным данным, она была нетрезва. После её пришлось вызволить из туалета. Девушка закрылась и не отвечала на увещевания персонала, охраны и подоспевших после тревожного сигнала росгвардейцев. Дверь кабинки пришлось выламывать.