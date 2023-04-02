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    В ТРЦ «Порт Находка» новый скандал с метанием стульев. В эпицентре — подростки

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    Наше Рыбацкое/vk.com

    Скандалом поколений закончилась работа торгово-развлекательного центра «Порт Находка» в Невском районе Петербурга 1 апреля. Администрация ТРЦ с надеждой ждет завершения школьных каникул.

    О случившемся накануне 2 апреля в соцсетях рассказывают школьники. С их слов, под занавес работы торгового центра, который закрывается в десять часов вечера, их пребыванию на фуд-корте мешали двое взрослых. Мужчины, как говорят, настойчиво искали общения с юной компанией, не желавшей поддерживать пьяный монолог, далекий от языка классической литературы.

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    Молодые люди настаивают, что вели себя образцово, вежливо просили взрослых удалиться. После просьбы школьника добавить в речь больше цензурных выражений обстановка накалилась.

    На видео, опубликованном в группе «Наше Рыбацкое» во «ВКонтакте», попал и удар головой мужчины, и крушение обстановки. Как пишут, одному из юношей досталось стулом.

    Подоспевшая охрана остановила непотребство. К приезду правоохранительных органов, по словам участников инцидента, мужчины исчезли.

    В полицейском главке «Фонтанке» сообщили, что сотрудники уже посмотрели видеозапись, проводится проверка. Заявлений о случившемся в ведомство не поступало.

    «В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента и лиц, причастных к нему», — уточнили в главке.

    Конфликты с участием подростков зачастили в торговых центрах с началом школьных каникул. 31 марта боевых детей изгоняли из «Европолиса». Перед этим девочки выручали мальчиков и залили перцем охрану ТРЦ «Порт Находка». Следующим вечером там же снова было неспокойно: на фуд-корте четверо подростков толкались и ругались с 54-летним мужчиной.

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    Наряд подоспел быстро, всех увезли в отдел. Юная компания, как рассказали «Фонтанке», поездке противилась и отчаянно сопротивлялась.

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