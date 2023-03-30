В ТРЦ «Порт Находка» опять детская буза. Девочки выручали мальчиков и залили охрану перцем

Полтора десятка агрессивных подростков сцепились с сотрудниками охраны торгово-развлекательного комплекса в Невском районе Петербурга. Четверых в отдел полиции увезли бойцы Росгвардии. Остальных успокоили, особенно девчонок.

Информация об агрессивных подростках в торгово-развлекательном комплексе «Порт Находка» у станции метро «Рыбацкое» поступила в полицию около восьми вечера 29 марта. По данным «Фонтанки», полтора десятка подростков в возрасте от 11 до 17 лет сцепились с двумя охранниками.

Как стало известно, четверых отвели помещение охраны после жалобы посетительницы на их неадекватное поведение в уборной. Там они повредили двери кабинок. Остальная компания пыталась вызволить сверстников. В драке одному охраннику досталось сумкой по голове, его коллеге в лицо распылили содержимое газового баллончика.



«Фонтанка» недавно сообщала о встречах адептов новой ЧВК «Редан» с характерным внешним видом и их антагонистов. Тогда ТЦ «Галерея» активно зачищали от субкультуры в феврале.



Молодежь успокоили только прибывшие сотрудники полиции и Росгвардии. Наиболее активных увезли в отдел.

