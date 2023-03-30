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    В ТРЦ «Порт Находка» опять детская буза. Девочки выручали мальчиков и залили охрану перцем

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    32 комментария
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    Полтора десятка агрессивных подростков сцепились с сотрудниками охраны торгово-развлекательного комплекса в Невском районе Петербурга. Четверых в отдел полиции увезли бойцы Росгвардии. Остальных успокоили, особенно девчонок.

    Информация об агрессивных подростках в торгово-развлекательном комплексе «Порт Находка» у станции метро «Рыбацкое» поступила в полицию около восьми вечера 29 марта. По данным «Фонтанки», полтора десятка подростков в возрасте от 11 до 17 лет сцепились с двумя охранниками.

    Как стало известно, четверых отвели помещение охраны после жалобы посетительницы на их неадекватное поведение в уборной. Там они повредили двери кабинок. Остальная компания пыталась вызволить сверстников. В драке одному охраннику досталось сумкой по голове, его коллеге в лицо распылили содержимое газового баллончика.

    «Фонтанка» недавно сообщала о встречах адептов новой ЧВК «Редан» с характерным внешним видом и их антагонистов. Тогда ТЦ «Галерея» активно зачищали от субкультуры в феврале.

    Молодежь успокоили только прибывшие сотрудники полиции и Росгвардии. Наиболее активных увезли в отдел.

    Подробнее о потасовке читайте в материале 47news.

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    Комментарии 32

    triton197730 Мар 2023 в 16:32
    Компания подростков, "разгоряченная" алко или чем похуже? Только так можно объяснить желание "поцапаться" в торгцентре с охранниками..
    +0−0
    26502675130 Мар 2023 в 16:20
    ЧВК "Быдлан"
    +1−0
    Slava_Rossii230 Мар 2023 в 16:16
    Поставить гопниц на учёт в полиции, с родителей взыскать штраф и компенсацию морального и физического ущерба охранникам.
    +1−0
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