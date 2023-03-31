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    Из ТРК в Петербурге при помощи полиции и Росгвардии изгнали полсотни боевых детей

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    Вечер пятницы оказался весьма насыщенным для посетителей и сотрудников торгового центра, расположенного в Калининском районе Петербурга. Под 50 молодых и агрессивных с вожаком во главе изгоняли с помощью сотрудников правоохранительных органов.

    К торгово-развлекательному комплексу «Европолис», что находится на Полюстровском проспекте, наряды полиции и Росгвардии прибыли в седьмом часу вечера 31 марта, сообщает 47news. Правоохранителей пришлось привлекать после того, как часом ранее в ТРК собрались около 50 агрессивных подростков. После короткого разговора с охранником молодежь потянулась к эскалатору.

    «Руководил сходкой, судя по всему, парень в кепке, он активно о чем-то говорил с администратором. Позже он же дал указание сверстникам смываться», — цитирует издание рассказ одного из очевидцев.

    Внешне молодые люди выглядели на манер адептов ЧВК «Редан»: характерные прически и клетчатые штаны. Узнав о том, что информация об их появлении передана правоохранительным органам, дети спешно скрылись.

    Задержаний на территории ТРК не было, сообщает 47news.

    Это не первый подобный инцидент в Петербурге за последние дни. Так, накануне, 30 марта, подростки сцепились с охраной ТРК «Порт Находка». В ход пошел даже оказавшийся под рукой перцовый баллончик.

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    Комментарии 4

    Гость31 Мар 2023 в 19:59
    Навальнята!
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