Из ТРК в Петербурге при помощи полиции и Росгвардии изгнали полсотни боевых детей

Вечер пятницы оказался весьма насыщенным для посетителей и сотрудников торгового центра, расположенного в Калининском районе Петербурга. Под 50 молодых и агрессивных с вожаком во главе изгоняли с помощью сотрудников правоохранительных органов.



К торгово-развлекательному комплексу «Европолис», что находится на Полюстровском проспекте, наряды полиции и Росгвардии прибыли в седьмом часу вечера 31 марта, сообщает 47news. Правоохранителей пришлось привлекать после того, как часом ранее в ТРК собрались около 50 агрессивных подростков. После короткого разговора с охранником молодежь потянулась к эскалатору.