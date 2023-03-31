Продолжать нецелесообразно. Туроператор «Солвекс» свернул деятельность

Туристическое агентство «Солвекс» объявило о прекращении деятельности, 31 марта сообщение появилось на официальном сайте компании. К такому решению привела невозможность исполнить обязательства по туристским договорам.
Как отметил генеральный директор «Солвекс» Димитр Цонев, передает «Интерфакс», компания не может расплатиться с клиентами по всем отмененным турам. А после того, как в начале февраля этого года Минэкономразвития заявило, что субсидий и отсрочки возврата средств за сорвавшиеся туры не предвидится, продолжать вести бизнес в таких условиях стало нецелесообразно.
На сегодняшний день по несостоявшимся турам компания задолжала клиентам более 8 млн рублей.
«Солвекс» работал на российском рынке с 1993 года. Туроператор организовывал речные круизы по России, продавал туры в 12 стран, приоритетным направлением был отдых в Болгарии.