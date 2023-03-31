    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 0

    1 м/с, вос

    755мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd77.09eur83.76

    Продолжать нецелесообразно. Туроператор «Солвекс» свернул деятельность

    1145
    1 комментарий

    Туристическое агентство «Солвекс» объявило о прекращении деятельности, 31 марта сообщение появилось на официальном сайте компании. К такому решению привела невозможность исполнить обязательства по туристским договорам.

    Как отметил генеральный директор «Солвекс» Димитр Цонев, передает «Интерфакс», компания не может расплатиться с клиентами по всем отмененным турам. А после того, как в начале февраля этого года Минэкономразвития заявило, что субсидий и отсрочки возврата средств за сорвавшиеся туры не предвидится, продолжать вести бизнес в таких условиях стало нецелесообразно.

    На сегодняшний день по несостоявшимся турам компания задолжала клиентам более 8 млн рублей.

    «Солвекс» работал на российском рынке с 1993 года. Туроператор организовывал речные круизы по России, продавал туры в 12 стран, приоритетным направлением был отдых в Болгарии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Туризм
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close