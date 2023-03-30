Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан на военную службу. Документ также касается тех призывников, которые ждут увольнения с военной службы. Текст опубликован 30 марта на официальном портале правовой информации.

Призыв пройдёт с 1 апреля по 15 июля. Согласно тексту указа, на срочную службу призовут 147 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.



Отметим, что 147 тысяч человек — цифра, существенно превышающая планы весенних призывных кампаний предыдущих лет. Так, в 2022 году в рамках весеннего призыва на срочную службу, согласно президентскому указу, планировали призвать 134 500 человек, в 2021 году план установили в количестве 134 650 человек, в 2020 и 2019-м — по 135 тысяч человек.

