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    Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве

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    8 комментариев

    Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан на военную службу. Документ также касается тех призывников, которые ждут увольнения с военной службы. Текст опубликован 30 марта на официальном портале правовой информации.

    Призыв пройдёт с 1 апреля по 15 июля. Согласно тексту указа, на срочную службу призовут 147 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

    Отметим, что 147 тысяч человек — цифра, существенно превышающая планы весенних призывных кампаний предыдущих лет. Так, в 2022 году в рамках весеннего призыва на срочную службу, согласно президентскому указу, планировали призвать 134 500 человек, в 2021 году план установили в количестве 134 650 человек, в 2020 и 2019-м — по 135 тысяч человек.

    Норма призыва на срочную службу в Петербурге этой весной составляет порядка трёх тысяч человек. Об этом 28 марта рассказал Ильфат Абзалов, временно исполняющий обязанности военного комиссара Петербурга. По словам Абзалова, 12% призывников должны иметь военно-учётную специальность, 20% должны быть с высшим образованием.

    Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что срочников не будут направлять на территорию СВО.

    О том, кого точно призовут на срочную службу, читайте в большом материале «Фонтанки».

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    Весенний призыв
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    Комментарии 8

    Memory1730 Мар 2023 в 20:20
    Наберут ли?
    Молодёжь и раньше желанием служить не горела, а по нынешним временам тем более.
    +0−0
    Гость30 Мар 2023 в 20:11
    Считаю, необходимо информировать призывников о том, что делать в случае принуждения к подписанию контракта.
    +0−0
    Гость30 Мар 2023 в 20:04
    Как тут дизлайк поставить этой новости ?
    +1−0
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