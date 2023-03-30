Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан на военную службу. Документ также касается тех призывников, которые ждут увольнения с военной службы. Текст опубликован 30 марта на официальном портале правовой информации.
Призыв пройдёт с 1 апреля по 15 июля. Согласно тексту указа, на срочную службу призовут 147 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.
Отметим, что 147 тысяч человек — цифра, существенно превышающая планы весенних призывных кампаний предыдущих лет. Так, в 2022 году в рамках весеннего призыва на срочную службу, согласно президентскому указу, планировали призвать 134 500 человек, в 2021 году план установили в количестве 134 650 человек, в 2020 и 2019-м — по 135 тысяч человек.
Норма призыва на срочную службу в Петербурге этой весной составляет порядка трёх тысяч человек. Об этом 28 марта рассказал Ильфат Абзалов, временно исполняющий обязанности военного комиссара Петербурга. По словам Абзалова, 12% призывников должны иметь военно-учётную специальность, 20% должны быть с высшим образованием.
Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что срочников не будут направлять на территорию СВО.
О том, кого точно призовут на срочную службу, читайте в большом материале «Фонтанки».