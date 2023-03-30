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    Ведомственной охране разрешили сбивать беспилотники

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    Сотрудники ведомственной охраны объектов получили право сбивать беспилотные летающие средства в целях защиты от нападения. 30 марта вступил в силу соответствующий федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», сообщает РИА Новости.

    «Пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях отражения нападения на охраняемые объекты работников ведомственной охраны или лиц, находящихся на этих объектах», — разрешает документ.

    Ведомственная охрана теперь может повреждать или уничтожать беспилотники, а также воздействовать на их пульты управления и использовать технические средства для подавления или преобразования сигналов дистанционного управления.

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