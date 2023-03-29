Полковника Росгвардии арестовали по делу о закупке неисправных «Орел-БПЛА» для защиты Крымского моста

Глава отдела морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков арестован 235-м гарнизонным военным судом. Его обвиняют в закупке неисправных комплексов «Орел-БПЛА» для защиты Крымского моста. Об этом 29 марта сообщают ТАСС и РИА Новости. Обвинение считает Волкова виновным в поставке некачественных радиолокационных комплексов по борьбе с беспилотниками для защиты Крымского моста («Орел-БПЛА»). Речь идёт о третьей части 286-й статьи УК РФ («Превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия»). Под стражей он будет находиться до 17 мая.

Согласно материалам дела, по результатам аукциона был заключен госконтракт между ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» (РНИИРС) и Росгвардией на сумму в размере 395 486 196 рублей. Документом были предусмотрены поставки двух радиолокационных комплексов по борьбе с «беспилотниками», которые могли быть использованы в том числе и для защиты Крымского моста.

Во время выполнения соглашения стало ясно, что тактико-технические характеристики (ТТХ) не позволяли этому оборудованию бороться с беспилотными аппаратами, тем не менее Волков допустил его принятие на вооружение.

Полковник отказался признавать вину. Его адвокат заявил, что ведомство закупило комплексы у производителя-монополиста в поставках продукции этого типа. Он добавил, что подзащитный не мог повлиять на тип и ТТХ комплексов, а также на цену, которую Росгвардия за них заплатила. «С нашей точки зрения, уголовное дело в отношении Волкова связано с попыткой переложить на него ответственность со стороны вышестоящего начальства. Ведь Волков лишь готовил предложение для принятия решений, а сами решения по приобретению комплексов он принимать не мог», — добавил защитник.