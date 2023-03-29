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    Полковника Росгвардии арестовали по делу о закупке неисправных «Орел-БПЛА» для защиты Крымского моста

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    26 комментариев

    Глава отдела морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков арестован 235-м гарнизонным военным судом. Его обвиняют в закупке неисправных комплексов «Орел-БПЛА» для защиты Крымского моста. Об этом 29 марта сообщают ТАСС и РИА Новости.

    Обвинение считает Волкова виновным в поставке некачественных радиолокационных комплексов по борьбе с беспилотниками для защиты Крымского моста («Орел-БПЛА»). Речь идёт о третьей части 286-й статьи УК РФ («Превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия»). Под стражей он будет находиться до 17 мая.

    Согласно материалам дела, по результатам аукциона был заключен госконтракт между ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» (РНИИРС) и Росгвардией на сумму в размере 395 486 196 рублей. Документом были предусмотрены поставки двух радиолокационных комплексов по борьбе с «беспилотниками», которые могли быть использованы в том числе и для защиты Крымского моста.

    Во время выполнения соглашения стало ясно, что тактико-технические характеристики (ТТХ) не позволяли этому оборудованию бороться с беспилотными аппаратами, тем не менее Волков допустил его принятие на вооружение.

    Полковник отказался признавать вину. Его адвокат заявил, что ведомство закупило комплексы у производителя-монополиста в поставках продукции этого типа. Он добавил, что подзащитный не мог повлиять на тип и ТТХ комплексов, а также на цену, которую Росгвардия за них заплатила.

    «С нашей точки зрения, уголовное дело в отношении Волкова связано с попыткой переложить на него ответственность со стороны вышестоящего начальства. Ведь Волков лишь готовил предложение для принятия решений, а сами решения по приобретению комплексов он принимать не мог», — добавил защитник.

    Полковник участвовал в боевых действиях, в ходе которых получил тяжёлую контузию, что стало причиной сильного заикания. Его адвокат добавил, что у Волкова есть 14 боевых наград. Он просил не избирать ему меру пресечения в виде заключения под стражу, отмечая, что тот вынужден ухаживать за больным отцом.

    По данным агентства, Росгвардия отказалась от комплексов спустя месяц использования.

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    Комментарии 26

    Гость29 Мар 2023 в 20:51
    Настоящий Гвардеец!
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