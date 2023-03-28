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    Найденный в Москве-реке пакет с фрагментом тела лёг в основу уголовного дела

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    2 комментария

    Уголовное дело об убийстве возбуждено после того, как из Москвы-реки выловили останки человеческого тела. Определять пол погибшего предстоит по бедру.

    Как сообщили в столичном Следственном комитете, из воды 28 марта достали пакет с фрагментом человеческого бедра. Предположительно, это часть тела женщины. Её отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

    Место находки осмотрели следователи и криминалисты. Других останков в окрестностях, судя по всему, не обнаружено.

    «Сотрудникам органа дознания дано поручение на проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление очевидцев и иных обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

    MSK1.RU уточняет, что завёрнутые в целлофановый пакет останки во вторник заметили неподалёку от Павелецкого вокзала.

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    МоскваУголовное делоМосква-рекаФрагмент тела
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 2

    душилидушили28 Мар 2023 в 21:47
    Зачет за рифмованный заголовок!
    +0−0
    Заливщик голосовых планок28 Мар 2023 в 21:45
    В странное время живём. Иные "фрагменты тела" ложатся в основу уголовного дела, иные - в основу религии..
    +0−0
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