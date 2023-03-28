Найденный в Москве-реке пакет с фрагментом тела лёг в основу уголовного дела

Уголовное дело об убийстве возбуждено после того, как из Москвы-реки выловили останки человеческого тела. Определять пол погибшего предстоит по бедру.



Как сообщили в столичном Следственном комитете, из воды 28 марта достали пакет с фрагментом человеческого бедра. Предположительно, это часть тела женщины. Её отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Место находки осмотрели следователи и криминалисты. Других останков в окрестностях, судя по всему, не обнаружено.

«Сотрудникам органа дознания дано поручение на проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление очевидцев и иных обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.