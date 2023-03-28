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    Суд готовится рассмотреть дело о 27 фейках петербургского публициста Бестужева

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    1 комментарий

    Калининский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Евгения Бестужева, обвиняемого в распространении фейков об армии. Об этом 28 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Бестужев с 10 ноября прошлого года находится под стражей.

    Обвинение полагает, что Бестужев, не являясь экспертом в области политологии и военного дела, с 23 февраля по 30 марта разместил на своей страничке во «ВКонтакте» 27 записей. В них под видом достоверных сообщений, считает следствие, подавались фейки об использовании ВС РФ за пределами страны. Обвинение нашло в постах лозунги, оскорбление матерей военнослужащих и призывы к казни. Материалы переданы судье.

    Пенсионер Евгений Бестужев по образованию кораблестроитель, его называют публицистом и политическим аналитиком. Мужчина подчеркивает, что не считает себя активистом, а все, что он публиковал, — это выражение его впечатлений после начала спецоперации.

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    Комментарии 1

    Карабас Барабас28 Мар 2023 в 15:01
    Если вы поделились личными впечатлениями, вы совершили уголовно наказуемое деяние.
    Бред.
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