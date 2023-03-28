Суд готовится рассмотреть дело о 27 фейках петербургского публициста Бестужева

Калининский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Евгения Бестужева, обвиняемого в распространении фейков об армии. Об этом 28 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Бестужев с 10 ноября прошлого года находится под стражей.



Обвинение полагает, что Бестужев, не являясь экспертом в области политологии и военного дела, с 23 февраля по 30 марта разместил на своей страничке во «ВКонтакте» 27 записей. В них под видом достоверных сообщений, считает следствие, подавались фейки об использовании ВС РФ за пределами страны. Обвинение нашло в постах лозунги, оскорбление матерей военнослужащих и призывы к казни. Материалы переданы судье.

