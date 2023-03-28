В США одобрили закон о лишении КНР статуса развивающейся страны

Палата представителей США единогласно приняла законопроект с требованием к госсекретарю работать над тем, чтобы лишить КНР статуса «развивающейся страны» в международных организациях, а также преференций, которые связаны с таким ярлыком. Об этом сообщил 27 марта The Hill.



Закон предписывает государственному секретарю «продолжать» менять статус Китая с развивающейся страны в государство с уровнем дохода выше среднего, с высоким доходом или в развитую страну. Руководитель госдепартамента должен также работать над тем, чтобы КНР не получала предусмотренных для текущего статуса преференций и помощи.

