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    В США одобрили закон о лишении КНР статуса развивающейся страны

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    9 комментариев

    Палата представителей США единогласно приняла законопроект с требованием к госсекретарю работать над тем, чтобы лишить КНР статуса «развивающейся страны» в международных организациях, а также преференций, которые связаны с таким ярлыком. Об этом сообщил 27 марта The Hill.

    Закон предписывает государственному секретарю «продолжать» менять статус Китая с развивающейся страны в государство с уровнем дохода выше среднего, с высоким доходом или в развитую страну. Руководитель госдепартамента должен также работать над тем, чтобы КНР не получала предусмотренных для текущего статуса преференций и помощи.

    «Размер их экономики уступает только экономике США. К Соединенным Штатам относятся, как к развитой стране, то же самое следует сказать и о КНР», — заявила автор законопроекта Янг Ким.

    По её словам, Китай использует статус развивающейся страны, «чтобы обмануть систему и навредить государствам, которые действительно находятся в нужде».

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    Комментарии 9

    Гость28 Мар 2023 в 12:52
    А что с нами решили?
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 12:43
    Китайцы старшие братья
    +0−0
    Пятрусь Броука28 Мар 2023 в 12:43
    надо одобрить закон об отсутствии сша на глобусе земли.... )))
    +3−0
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