В США одобрили закон о лишении КНР статуса развивающейся страны

Палата представителей США единогласно приняла законопроект с требованием к госсекретарю работать над тем, чтобы лишить КНР статуса «развивающейся страны» в международных организациях, а также преференций, которые связаны с таким ярлыком. Об этом сообщил 27 марта The Hill.
Закон предписывает государственному секретарю «продолжать» менять статус Китая с развивающейся страны в государство с уровнем дохода выше среднего, с высоким доходом или в развитую страну. Руководитель госдепартамента должен также работать над тем, чтобы КНР не получала предусмотренных для текущего статуса преференций и помощи.
«Размер их экономики уступает только экономике США. К Соединенным Штатам относятся, как к развитой стране, то же самое следует сказать и о КНР», — заявила автор законопроекта Янг Ким.
По её словам, Китай использует статус развивающейся страны, «чтобы обмануть систему и навредить государствам, которые действительно находятся в нужде».